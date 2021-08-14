多圖｜游嘉欣青春無敵　緊身小背心展現完美身段

現年21歲的游嘉欣，是TVB少有的「千禧寶寶」，被TVB發掘兼邀請拍攝《電競王》並成為big big channel的藝人，上年開始加入《#後生仔傾吓偈》而爆紅，在年尾的劇集《香港愛情故事》飾演陳子婷一角大獲好評，早前更有份在青春劇《青春不要臉》擔任重要配角，備受看重。

今日七夕佳節，游嘉欣在社交平台出post祝大家七夕快樂，並附上一張青春爆棚的相片，穿上白色緊身小背心的她，將完美身段展現無遺，不少人留言讚好。

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