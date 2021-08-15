多圖｜「島大女神」葉蒨文性感出席善餐舞會　粉色低胸盡顯女人味

憑《愛·回家之開心速遞》中「島大女神」Candy一角而成為真正女神的葉蒨文（Sophie）早前已轉簽TVB的經理人合約，做埋親生女，相信將來肯定大把機會！今年28歲的Sophie，加入TVB已經有五年的時間，當年她參選《2016年度香港小姐競選》只躋身三十強，想不到發展愈來愈順利，更有不少網民都被她迷倒。
Sophie從不吝惜，經常在自己的社交平台發放自己的生活點滴，更有不少是福利照！昨日她出席海外學生仁濟夜慈善餐舞會，穿起低胸晚裝極之性感！
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