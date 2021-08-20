晚吹戀講嘢｜193＠ERROR鍾意做主動　郭奕芯大爆犯法級戀愛境界

ViuTV全新節目《晚吹 - 戀講嘢》將於8月24日起逢星期二晚上11時30分播映，由ERROR成員193（郭嘉駿）、鄭伊琪（浩南）、譚凱倫（Helen）、郭奕芯（Ashina）擔任主持，全方位以貼地﹅刻薄﹅保守﹅豪放四個不同視覺，為現場嘉賓提供意見﹅排難解紛及拆開愛情枷鎖。節目為嘉賓提供一個渠道到錄影現場親身講述自己的感情問題，亮相與否由她們自己決定；每集嘉賓亦需自備一件與自己戀事相關的物品，於錄影當天的「戀擺嘢」環節交給主持放上架上，並會一直存放至尾集。



（左起）譚凱倫、鄭伊琪、郭奕芯孖193擔任《晚吹 - 戀講嘢》主持。

第一集內容圍繞「A0」，意思是從來未拍過拖，節目組請來兩位「A0」女嘉賓，分享她們與男性的相處方式，四位主持幫忙拆解她們仍然單身的原因，齊齊諗辦法「出Pool」。郭奕芯分享自己「A0」時的感受：「中學嘅時候最好嘅朋友拍拖，男朋友日日接返學放學，覺得好犀利，咁Sweet，佢哋中二、三已經發展到有性行為。我當時覺得好有趣，呢個境界，真係唔知我幾時先會體會到。」

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其中一位女嘉賓談到自己主動追男仔的經歷，Helen就表示自己每次做主動都溝唔到仔。浩南亦分享：「我有做主動，多數都成功一齊嘅，但係主動嘅時候，得出嚟嘅結果，唔係自己想要咁。」193就表示：「太主動嘅女仔，我會覺得對方好似對好多男仔都係咁，試過好多次，好多經驗咁。我會鍾意自己做主動，我鍾意女仔扮被動，暗示啲嘢，俾Signal我，等我知道對方對自己都有好感。」193其後更與女嘉賓示範壁咚情節，惹得全場尖叫。