三台收視報告｜港姐準決賽收視近期最佳　ViuTV有七師傅壓場爭客

三台收視報告又再出爐，今次的日期是8月16日至8月22日。今次報告的重點當然是剛剛舉行完畢的《香港小姐競選準決賽》，結果是不錯的，更打破了近來的紀錄。而ViuTV方面的綜藝節目依然可以保持固有的水平，看來慣性收視已慢慢形成。



在最新的報告中，星期日（22日）晚上八時半播放的《香港小姐競選準決賽》錄得18.6點，撇除奧運時段，今次電視直播收視平均18.6點，最高19.9點，較過往4周同時段（奧運前6月27日至7月18日）躍升5.1點，這段時間是播出《盛舞者》、《明星運動會》和《欺詐劇團》大結局。

《香港小姐競選準決賽》收視不錯。（資料圖片）

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至於劇集方面，《七公主》依然保持著20點以上，有20.8點，《智能愛人》亦從上一次的17.5點稍微升至17.9點，兩套劇集都有上升的趨勢，看來很快可以回復本來的收視。不過在星期一至五的晚上十時半綜藝時段，播放《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》兩星期，只有10.7和10.6點，表現只屬一般，但相信播《煮戰》這種適合家庭煮婦的節目會有助刺激收視。

《七公主》收視不錯。（劇照）

而ViuTV方面，上次報告講過，將《大叔的愛》和《調教你MIRROR》吸引過來的觀眾，如何留住他們從而變成慣性收視是一個不能錯誤的議題。播出了兩星期的《AH佛真‧惜玩》由3點升至3.5點，新播的《七救星》將《海陸勁技場》的2.6點拉高至3.8點，如果這兩個綜藝時段都可以長期保持3點以上，相信已經成功了。要保持這種成功，一定不要像劇集一樣，一套港劇之後播兩套韓劇，而是要持之以恆的推出新綜藝節目。

由七仙羽主持的《七救星》大受歡迎。

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