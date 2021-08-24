前港姐胡中慧囡囡做姚焯菲師妹　讀星級國際學校一年學費13萬

曾參加2011年香港小姐競選的胡中慧（Sandy），可惜最後落選，2015年與圈外男友拉埋天窗，誕下囡囡Chloe及細女Sophie、淡出娛樂圈。周二（24日）Sandy分享囡囡首日返小學的消息：「The past week, She was preparing her own school bag, uniform, pencil case, extra clothes, lunchbox, and even Jasmine doll. Her school bag is heavy with everything she’s wants to bring.（過去一星期，她準備了自己的書包、制服、筆盒、衣服、飯盒，還有公仔，她的書包很重因為裡面裝滿了她想帶的東西。）」
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有眼利網民發現，Chloe入讀的為《聲夢傳奇》成員姚焯菲（Chantel）的宣道國際學校，成為師妹，這間學校為不少明星之選，陳慧琳、郭晉安的子女都在此就讀，而Chloe就讀一年級的學費為$132,600。
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