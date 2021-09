台灣歌手盧廣仲為電影《刻在你心底的名字》唱的主題曲《刻在我心底的名字》,近日在第32屆金曲獎拿下年度歌曲,但捲入抄襲風波,先反被指與英文歌《Reality》及大陸人音樂人JINBAO2019的作品《自由が丘》。

盧廣仲封為最年輕的三金(金曲、金鐘、金馬)男藝人。(影片擷圖)

盧廣仲擊敗五月天及告五人,大熱贏得「年度歌曲獎」。(直播截圖)

雖然多次否認,但更多人決定尋根究柢,有台灣網民日前在facebook向《Reality》的英文原唱Richard Sanderson查詢,Richard Sanderson回覆:「I listened to this song, apart from 2 lines of the chours where there is a little ressemblance, i cannot say there is any plagiarism, it's a very nice song. 」(我聽了這歌,除了副歌有句相似,我不會說有任何抄襲,這是一首好好的歌。)

