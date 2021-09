影帝梁朝偉近日頻頻為主演的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)宣傳,最近他在訪問中透露,從來不會儲藏或翻睇自己作品。上月25日生日的上山詩鈉今日貼出一張與偉仔的舊合照,不過重點其實在另一張相!因為偉仔送的一件「文武」玩具給上山,寫上「To My Dearest Anna」,而且更罕見到偉仔的簽名「TonyLeung」,令人羨慕又妒忌。

偉仔的親筆簽名文武玩具!(IG@annaboop)

