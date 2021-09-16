陸永陸浩明似足iPhone 13外型變化少　盤點7組「同款」藝人

Apple近日舉行發布會，不過iPhone 13幾乎外型依舊，成話果粉話柄之一，網上即有大量memes串Apple，甚至連TVB的社交平台都以陸永、陸浩明、林智樂三人合照，取笑他們為iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13，非常有趣。

此圖被製成memes，取笑Apple iPhone 13外型幾乎不變。（IG@lamchiloklok）

其實圈中早就有類似的Pro及Pro Max版本藝人，甚至不分性別男女轉換，要數推出得最多「型號」的一定是蔡思貝，自從她被網民指與YouTuber達哥撞樣後，每隔一段時間都有人發現改版本，包括日本天王木村拓哉，音樂家李雲迪，泰國跨性別藝人Ponytog等等。

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