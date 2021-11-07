Netflix買斷《愛的迫降》翻拍成美劇惹熱論　網民：是要降去哪？

2019年播出的韓劇《愛的迫降》，由於題材新穎，描述南韓財閥和北韓軍官的愛情故事，再加上韓星玄彬及女神孫藝真的高顏值加持，一舉創下驚人收視率，播畢後討論度仍居高不下，而近日傳出美國將翻拍此劇，消息一出也引發網友熱議。
《愛的迫降》在當時不僅掀起一股追劇熱潮，男女主角在劇中的感情更延伸到戲外，成為玄彬和孫藝真的定情之作，而近日美國Netflix宣布決定買下版權翻拍，消息曝光後立刻引發網友關注，美版的演員人選及故事背景設定也掀起一陣討論。
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不少網友認為《愛的迫降》之所以能夠大受歡迎，玄彬和孫藝真兩人的化學反應功不可沒，另外也是因為南北韓分裂國家的特殊關係，才能促成劇中的虐心的愛情故事，對於美版該「迫降」到哪，不少網友也留言笑說「好奇要飛去哪裡」、「降落在哪？墨西哥嗎」、「把背景設在冷戰時代降到蘇聯？」、「蘇聯軍人和美國財閥女交往嗎？」
另外也有網友指出，亞洲和歐美對於愛情劇的鋪陳大有不同，《愛的迫降》裡更是走純情派的路線，對於尺度較大的美國人是否能夠接受，也有不少網友表示「老美會信這種劇情嗎？」、「第一集就會滾床單嗎」、「兩集不上床不叫美劇」。
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