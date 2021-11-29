十月初五的月光6-10集劇情｜羅天宇展開攻勢　胡鴻鈞被流放外地

《十月初五的月光》(翡翠台逢星期一至五晚上八時三十分播映)

《十月初五的月光》6-10集劇情



《十月初五的月光》第六集(11/29)

莎嬌得知展輝回港，聽從莎華意見，不想君好破壞展輝的家庭幸福。文初受莎嬌之命引開君好，阻止她跟展輝相認，但被君好識穿，得知展輝正跟莎嬌見面，君好趕回家中，但面對展輝，只好強忍相認之情。展輝原來是禮信在加拿大的世叔伯，禮信為君好製造機會，讓君好更了解展輝。流浮山眾街坊懷疑海景另結新歡，暗暗跟蹤，終發現他如沐春風的原因。莎嬌質疑自己不讓君好與展輝相認，太過不近人情，文初勸莎嬌應將相認權交予二人決定……

佢崩潰了。（劇集截圖）

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《十月初五的月光》第七集(11/30)

禮信發現秘密基地有受保護的螢火蟲，成功遊說世光放棄收地，眾人燒烤慶祝，文初、禮信、金勝各自也對君好萌生愛意。君好了解禮信做城市規劃師的初衷，對他另眼相看。沛堅兩次送贈香水給海琳，海琳以為沛堅嫌棄自己的出身而難過；沛堅真情剖白，二人和好如初。君好興高采烈到展輝家中作客，怎料展輝的太太馬冰心和兒子提早返港，展輝唯有取消約會。禮信的父母回港，提議吃川菜，禮信不能吃辣也盡力遷就，終胃痛得暈倒於秘密基地。

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《十月初五的月光》第八集(12/01)

禮信欲帶父母重回合照之地修補關係，卻弄巧反拙惹怒母親。禮信得悉父母回港是為了尋找弟弟的同款遺物，決定完成母親心願。冰心無意中發現展輝買飾物而不是送給自己，懷疑展輝另有情人，讓展輝警覺。君好通知禮信找到紅色小車賣家，沛琪知道後醋意大發，出現阻攔交易。禮信把自己擁有的同款小車改裝送給母親，多得文初和君好幫助，禮信和母親的心結終於解開。冰心暗中跟蹤展輝去到君好的畫展，目睹二人表現親暱，憤怒下掌摑君好。

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《十月初五的月光》第九集(12/02)

冰心怒摑君好，與展輝陷入冷戰。禮信問文初怎樣用哨子吹出「我愛你」意思，文初教導禮信，但不知禮信原來對君好有意。汪洋撞見海琳和沛堅交往，更責怪海景等一早知情。莎嬌得知當日莎華有心讓冰心發現展輝前往君好的畫展，認定莎華立壞心腸要令君好難受，兩母女不歡而散。海景知道古東的公司為莎華名下餐廳承包工程出意外，莎華要求古東賠償一千萬，海景主動找莎華講和……禮信以哨子聲向君好表白，君好心如鹿撞，文初大為震愕。

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《十月初五的月光》第十集(12/03)

君好和禮信約會，關係更進一步。君好在街上踫見冰心，主動道歉。莎華欲撮合沛堅和富商女兒黎曼玲，但沛堅撞破曼玲竟與舊情人熱吻，對她留下壞印象。沛堅帶海琳拜會莎華，莎華羞辱海琳。海琳難受，覺得與沛堅再無可能。莎華與展輝在辦公室談完公事，藉機與展輝親近。禮信為君好成功購得畫展門票，文初自覺比不上禮信，獨自難受，莎嬌將一切看在眼內。為了君好，莎嬌介紹文初到中山學廚，文初洞悉莎嬌似要遺棄自己……

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《十月初五的月光》Q&A

《十月初五的月光》總共有幾多集？

共20集，播到12月17日（星期五）

《十月初五的月光》幾點播？

逢星期一至五 20:30－21:30於翡翠台播出

《十月初五的月光》主題曲邊個唱？

胡鴻鈞

《十月初五的月光》片尾曲邊個唱？

胡鴻鈞、何依婷和羅天宇合唱

米雪飾朱沙嬌 林偉飾萬世光 陳俊堅飾武

胡鴻鈞飾文初 康華飾馬冰心 黃耀煌飾勇

何依婷飾祝君好 鄺潔楹飾萬沛琪 林子超飾George

羅天宇飾司徒禮信 黃子雄飾信父 嘉駿飾村民榮

石修飾全海景 樊亦敏飾信母 吳香倫飾娟姐

姚嘉妮飾萬朱沙華 李龍基飾汪洋 趙璧飾渝麗

郭子豪飾金勝 劉桂芳飾唐美鳳 楊玉梅飾文貴芳

海俊傑飾祝展輝 余德丞飾祝展輝 范文雅飾金素英

林穎彤飾汪海琳 董敬文飾萬家威 莫偉文飾順叔

蔚雨芯飾江依文 杜燕歌飾周老闆 楊柳青飾Fanny

伍富橋飾萬沛堅 王俊棠飾波哥 張詩欣飾Tracy

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