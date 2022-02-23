家族榮耀 | 李彩華高踭鞋斷跟跌到流產　出自英國品牌售逾4千港紙

撰文：邱愛霖
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劇集《家族榮耀》現於無綫（TVB）熱播中。最新一集（23日）講述大少奶葉彩薇（熊黛林飾）自父親心臟病發逝世，家族破產後，時時幻想甄芯（楊茜堯飾）迫害她。由於精神和情緒不穩，原定由葉彩薇出任的基金會主席位置交由甄芯坐正。葉彩薇心有不甘，在甄芯正式出任基金會主席當晚，故意弄斷甄芯的高踭鞋鞋跟作報復。

熊黛林淪落到要幫楊茜堯「挽鞋」。（《家族榮耀》劇集截圖）

另一邊廂，好姊妹賈洛儀（李彩華飾）對甄芯的不滿亦正式爆發。此時賈洛儀腳部水腫，甄芯仍然不計前嫌，借她高踭鞋出席晚會。惟賈洛儀卻因為鞋跟突然斷掉，不慎摔下舞台。

李彩華跌低一幕：

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除了戲中三位妯娌之間的紛爭之外，有不少人對戲中多次出現、號稱全球只有20對的Jimmy Choo限量版紅色高踭鞋深感興趣。實際上，這對紅色高踭鞋出自英國品牌Charlotte Olympia，在外國網站售價為約4135元港幣。Charlotte Olympia以貓咪平底鞋、金底高踭鞋和加上品牌Logo蜘蛛網的鞋款最廣為人知，而Charlotte Olympia的鞋款更是台灣女星小S徐熙娣的最愛。

Charlotte Olympia紅色高踭鞋：

熊黛林崩潰爆喊精彩畫面：

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