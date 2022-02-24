家族榮耀 | 陳曼娜首度北上拍劇直認待遇好：唔高都唔會接拍

劇集《家族榮耀》現正於無綫（TVB）熱播中。戲內外同樣身為闊太的陳曼娜（Manna姐）近日人氣再次飆升。Manna姐最為觀眾熟悉的必定是在經典電視劇《十月初五的月光》飾演「萬朱莎華」，戲中一句經典對白「我萬朱莎華就最講道理嘅」至今仍家傳戶曉。近日Manna姐接受《香港01》訪問，談到今次在《家族榮耀》飾演的豪門高貴闊太與過往風騷角色截然不同，她說：「今次我係擺脫我已往曾經演過的風騷角色形象，去演繹一個上流社會好穩重大方得體的長輩，係好唔同嘅！」



Manna姐同劇中演員感情好好。（FB@MannaChan）

Manna姐首先感謝監製梁家樹和陳德修賞識，又對一眾後輩和台前幕後均十分欣賞，對於《家族榮耀》成功取得話題度和收視，她直認感到興奮：「每一個演員戲多戲少都很投入去演，最大功勞梁家樹先生及陳德修先生帶領環亞公司製作團隊到國內拍攝，照顧周到，大家台前幕後都上下一心的努力，尤其三個導演功不可沒！及劇本引人入勝！而家呢套戲令到內地及海外國家有華人嘅地方同埋香港觀眾收視好高，大家都追看！我哋都好興奮及感謝！」戲中Manna姐的「白頭奶奶」髮型是由她與美術指導，以及專業髮型師共同設計，並由梁家樹監製拍板，對此她十分感謝，並稱讚梁監製具有審美眼光。

陳曼娜與《家族榮耀》演員合照。（FB@MannaChan）

談到由姚嘉妮飾演新版「萬朱莎華」，雖然Manna姐沒有看過新版劇集，但她認為好作品有傳承是好事，她說：「我唔識去評論，觀眾嘅意見係最實在！希望若干年後，《家族榮耀》將來亦有傳承翻拍，到時看誰演白頭奶奶。」

姚嘉妮飾演新版《十月初五的月光》萬朱莎華獲網友大讚韻味十足。（影片截圖）

內地網劇製作費龐大，不少香港演員基於薪酬吸引而轉陣北上發展，而Manna姐承認亦是基於酬勞高才接拍《家族榮耀》。Manna姐未有透露是否有7位數酬勞，但首次受邀北上拍劇的她直言待遇不俗，她說：「當然唔高都唔會接拍，離鄉別井喺國內工作幾個月，環亞大公司好捨得製作，待遇係唔會差！」

近年TVB劇集被指離地、老土，曾為TVB效力22年的Manna姐坦言近幾年已很少睇電視，故對此沒有太多意見。問到會否有意回TVB拍劇，Manna姐早前受訪表示TVB有大把人才，不需要她這個老人家回去拍戲，但如今她則略為鬆口，表示一切隨緣。

Manna姐交遊廣闊。（FB@MannaChan）

除了《家族榮耀》外，Manna姐還接拍了由梁詠琪主演、預計今年啟播的ViuTV電視劇《反起跑線聯盟》，問到ViuTV和TVB拍劇有何分別，她透露與ViuTV簽的是部頭約，價錢會略高些少，但工作上則沒太大分別。

點擊睇Manna姐生活照和與劇中演員合照：

+ 12

家族榮耀 | 李彩華獲富二代出一億狂追嫌出手低：我身家都唔止！