魏駿傑前妻張利華捲入襲擊案　離婚後愈來愈靚似足外國名模

昨日（29日）魏駿傑前妻張利華捲入一宗山頂道的襲擊案，警方接報到場發現34歲的張利華前額裂傷，左腳踭擦損，右腳和右手手指公擦傷，逐安排送到瑪麗院治理，經警方調查後，昨日拘捕涉案42歲姓胡男子，消息指該名姓胡男子為退休法官胡國興幼子胡雅倫，他被捕後否認襲擊女友，並指女友醉酒跌到受傷。
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離婚後魏駿傑全力照顧女兒，而張利華曾猶如重過新生，今年初有指她轉攻保險界大展拳腳，獲前藝人王玉環教路專攻內地客，已升到組長級，更成功上位做「百萬圓桌」會員。外貌亦愈見精緻，大眼高鼻厚唇V面，猶如標準網紅臉，衣著打扮亦愈來愈有名媛風範，更有點像外國名模，全身名牌不時出入奢侈品牌派對活動，展開第2人生。
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