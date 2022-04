兩代蜘蛛俠被拍到一齊入戲院　搶先睇呢一套「多元宇宙」電影

去年到現在最賣座的電影莫過於《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home),全球總票房已經逼近19億美元,「3代蜘蛛俠」杜比麥奎爾(Tobey Maguire)、安德魯嘉菲(Andrew Garfield)、湯賀蘭(Tom Holland)首度同台攜手,彼此都稱像是「大哥哥與小弟弟」般的相處,尤其兩位哥哥杜比和安德魯,還曾經一起「微服出巡」上戲院親自觀察觀眾對《蜘蛛俠:不戰無歸》的反應,引起話題。



近來這兩位「蜘蛛俠」似乎又再一起相約上戲院看片,選擇的電影是楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),和《蜘蛛俠:不戰無歸》一樣有多重宇宙的主題,情節更為複雜。

《奇異女俠玩救宇宙》對多重宇宙也有更多的想像力,在美國備受影評讚譽,票房隨著口碑傳出而成長。網友對於杜比和安德魯再一次相約看片大為感動,認為下了戲之後還能保有「蜘蛛俠」互挺的兄弟情,令人對他們銀幕上的演出更有感覺。

