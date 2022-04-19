兩代蜘蛛俠被拍到一齊入戲院　搶先睇呢一套「多元宇宙」電影

去年到現在最賣座的電影莫過於《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），全球總票房已經逼近19億美元，「3代蜘蛛俠」杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯嘉菲（Andrew Garfield）、湯賀蘭（Tom Holland）首度同台攜手，彼此都稱像是「大哥哥與小弟弟」般的相處，尤其兩位哥哥杜比和安德魯，還曾經一起「微服出巡」上戲院親自觀察觀眾對《蜘蛛俠：不戰無歸》的反應，引起話題。



近來這兩位「蜘蛛俠」似乎又再一起相約上戲院看片，選擇的電影是楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once），和《蜘蛛俠：不戰無歸》一樣有多重宇宙的主題，情節更為複雜。

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《奇異女俠玩救宇宙》對多重宇宙也有更多的想像力，在美國備受影評讚譽，票房隨著口碑傳出而成長。網友對於杜比和安德魯再一次相約看片大為感動，認為下了戲之後還能保有「蜘蛛俠」互挺的兄弟情，令人對他們銀幕上的演出更有感覺。

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