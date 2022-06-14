「一蚊Joe」轟記者被指囂張　「外國人」洗版撐：支持Monster Joe

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》外景主持「一蚊Joe」游莨維日前採訪雲咸街槍擊案後，在社交網站發文炮轟同場記者：「MJ我雖然唔係 #港聞記者，但係2010年我採訪 #馬尼拉人質事件 嘅時候，你畢業未呀，港聞記者？」及後雖然刪Post兼發文解構事件來龍去脈，指自己當時是因為聽到一名「工作人員」說「東張西望都嚟採訪，阻住晒」，所以才在網上爆Seed，事後自覺太過衝動，所以才會刪Post，但仍然有大量網民覺得他言論太囂張、太「Old Seafood」，繼續留言狙擊。

東張西望︱「一蚊Joe」游莨維採訪槍擊案 事後狂轟現場港聞記者

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「一蚊Joe」游莨維解釋炮轟港聞記者事件：谷住啖氣出Post真不該

昨晚（13/6），有不少人便發現「一蚊Joe」的Facebook有大量用外國人名字的帳戶洗版式支持，但內容卻將「Master Joe」轉錯成「Monster Joe」，他們均清一色留言：「支持Monster Joe 不用理會別人 做一個良心好記者」，未知是否有人出錢請網絡打手。值得留意的是，有網民留言「支持MastaMic 不用理會別人 做一個良心好記者」，引來MastaMic出Post回應：「本人和Master Joe並沒有任何直接和間接的親屬關係，而且本人並冇從事過傳媒行業，此masta不同彼master，請各位留意。」

點擊下圖觀看疑似網絡打手留言：

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