85歲謝賢喊「我要等死」　被網民野生捕獲　逗小孩玩卻變大哭收場

85歲港星謝賢是謝霆鋒的父親，1956年憑著《999命案》走紅，當年片酬居全東南亞同期演員之冠，並曾經歷過2段婚姻，不管演藝事業或感情世界，都不輸給兒子。不過，謝霆鋒先前在節目中透露，爸爸老了之後不能自理，甚至天天喊「我要等死」，引發討論。最近有網友在街頭捕獲野生謝賢，不料他竟把孩子嚇哭。



謝霆鋒去年上由容祖兒﹑蔡卓妍與鍾欣潼主持的綜藝節目《因為是朋友呀》，他在節目中談到，明星常靠身邊的人打理大小事，導致不能獨立生活，並主動舉謝賢當例子，「關於自理能力，我跟你們說一個比較可憐的榜樣。像我爸，他現在年長了很多，他現在天天跟我說，我怎麼辦，我要等死。」

謝賢被網民街頭野生捕獲，不料他竟把孩子弄哭了。

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謝霆鋒透露，爸爸過去60年都靠人安排生活，「四哥你今天去拍這個，四哥你今天上台去，所以現在到他一個人真的過生活的時候，他不知道怎麼安排自己，他不知道一天起來要幹嘛，因為他永遠知道的都是閃光燈、攝影機。」看到謝賢晚年無所事事的模樣，謝霆鋒引以為戒，期許自己不要像爸爸一樣。

據《搜狐娛樂》報導，最近有香港網友在一間麥當勞遇到謝賢，對方戴著墨鏡、棒球帽，手上還拿著冰棒，外型相當時髦，完全認不出是85歲的老人，而他發現被路人認出後，反應也十分親民，不僅開心跟對方打招呼，還拉下口罩跟小孩玩耍，誰知孩子竟被嚇到哇哇大哭，讓他滿臉尷尬，笑翻一群網友。

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