MIRROR演唱會︱幕後爆總綵排連串意外細節　鼓手連人帶鼓碌落台

人氣男團MIRROR的紅館演唱會《 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》於上周四（28日）發生嚴重事故，大熒幕突然倒下導致兩名舞蹈員受傷，其中受輕傷的阿峯已出院，而傷勢嚴重的阿Mo則仍於伊利沙伯醫院深切治療部留醫，引起全城嘩然。其實在演唱會正式開鑼之前，已經爆出有舞蹈員於最後綵排時發生意外而集體出黑圖以示抗議，並令多名MIRROR成員發文支持，AK更出story寫道「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽」，令外界認為如此嚴重的意外其實根本就可以避免。



MIRROR於25日舉行第一場紅館演唱會《 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》。（資料圖片）

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有幕後人員向傳媒爆料，講述總綵排當晚確實曾經發生至少三單意外，而全部均與舞台的升降台機關有關，第一次是MIRROR唱完團歌後，工作人員幫Tiger和Jeremy脫下威吔後有舞蹈員跌落舞台的巨窿受皮外傷和傷及關節，最終要退出演出；第二次是Stanley、Frankie、Jeremy和Jer排練《#狂人日記》和《#九》時，四人未行到台中央的升降台就已經降下，慶幸無人受傷；第三次是AK排練《#信之卷》的時候，樂隊在台中間的升降台演奏時其中一則突然半降下，導致鼓手連人帶鼓、結他手Jason Kui都跌落台底，兩人都有皮外傷，因疼痛而影響演奏。

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連串意外發生後，花姐向負責演唱會的監製Fran9提出「不如搞掂啲機動先」，又稱如果無法解決就可能會釀成更多意外。然而，總綵排過後，於25日頭場演唱會前的綵排中一樣有意外，當時花姐炮轟Fran9稱「呢樣嘢其實好危險喎！點解Artists未去到升降台，你就降個台？」。

Frankie都在第二場演唱會中意外跌落台，幸好並無大礙。(讀者提供)

明顯見到好大個窿。（網上圖片）

該名爆料的幕後人員坦言，監製Fran9及導演Mark在綵排時一問三不知，包括不熟悉舞台機關操作、沒有清晰操作指示，就算有舞蹈員跌落台都表示「看不到不知道唔知道」，又表示Fran9曾經訓示眾人要他們自己執生。

另一名工作人員又補充指，Fran9口中所講的「執生」是指不論台上台下有沒有人，總之他要升降台升就升、降就降，爆料者自己亦擔心會因此冇命。他又坦言今次MIRROR演唱會非常複雜，正常應該要有10至14日時間踩台，然而於開騷前一日才開始第一次總綵排，當然非常唔掂，最後更發生連串意外，又踢爆演唱會最後的部分根本都未試過綵排，就已經要直接開騷。

有指台前幕後都對於Fran9的做法相當不滿。（網上圖片）

據悉，Fran9是TVB導演出身，離職後曾跟林嘉欣導演老公袁劍偉合組公司，其後擔任演唱會導演，先後為鄭秀文、陳奕迅、郭富成、達明一派、容祖兒等演唱會擔任監製。