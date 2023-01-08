萬千星輝2022｜馬國明江美儀陳煒陳展鵬細訴對後輩感覺　超勁催淚

《萬千星輝頒獎典禮2022》今日（8日）舉行，在頒獎禮中間加插了不少的表演，當中由阮政峰、鄭雋熹、周嘉全及黃耀煌合唱《我們都是這樣長大的》，TVB安排了與他們合作過的前輩在他們唱完歌後走出來說出對他們4人的感想，過程十分催淚。

今次由阮政峰、鄭雋熹、周嘉全及黃耀煌合唱《我們都是這樣長大的》。(節目截圖)

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先是馬國明說出對鄭雋熹的感覺：「拍白色強人2嘅時候有個後生仔，我記得我見過佢做主持係好搞笑，佢做主持做得叻過我。咁喺白色強人2入面佢係做一個病人嘅家屬，個場戲好認真，我見到佢由對稿開始已經投入感情到真正拍嘅時候一TAKE過搞掂，冇阻收工。我覺得做演員最緊要熱誠，而呢個咁有熱誠嘅後生仔叫鄭雋熹。」

先是馬國明說出對鄭雋熹的感覺。(節目截圖)

然後到陳煒走出來說對阮政峰的感想：「果欄中的江湖大嫂入面有個男仔入面有場戲，佢同我講加啲動作，佢話只要我伸隻手出黎佢就會遞橙畀我，我再伸隻手出黎就會遞紙巾畀我抹咀。呢個男仔佢加呢啲動作看似好簡單，但係就幫我突顯咗我嘅尊貴好女王嘅地位，注意呢啲細節就係專業演員應有嘅角色，阮政峰。」阮政峰聽到陳煒說出對他的感受後，阮政峰已經泣不成聲。

陳煒說出對阮政峰的感覺。(節目截圖)

隨後陳展鵬在坐位上起來說出對周嘉全的感覺：「呢幾年我同佢合作過好多次，但我從來同佢都冇對白交流，因為大部分時間佢都係一個打手，但係每一次我係現場見到佢都好用心設計每一個角色，希望可以融入角色。最近我係黯夜守護者個度同佢合作，佢都係做一個打手，有一個暇疵係佢設計出嚟嘅動作，呢個暇疵唔代表佢演得好好或者好特別，重點係佢個心冇畀人打沉，佢呢團火Keep住，用你嘅誠意感動觀眾，呢個後生仔係周嘉全。」

隨後陳展鵬在坐位上起來說出對周嘉全的感覺。(節目截圖)

最後江美儀出來說出對係黃耀煌的感覺：「我拍殺手嗰陣嘅時候，因為我做一樓一，佢做嫖客，係拍攝個陣佢味下味下咁飲水，我話你飲得咁少水嘅。佢話冇阿，我想鬆下啲肌肉，因為我做嫖客就一定要除衫。呢個後生仔知道要拍呢場戲，用咗幾個月時間去減廿幾磅，多謝你尊重呢個角色，多謝你尊重呢個工作，黃耀煌。」黃耀煌在江美儀一邊說時眼淚已經控制不住的流下來，整個部分都十分催淚。