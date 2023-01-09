萬千星輝2022｜林敏驄坐唔定後台撞到任達華 捉住傾偈兼摸腹肌
撰文：胡凱欣
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昨日（8日）無綫（TVB）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》已經完滿結束，頒獎嘉賓陣容十分鼎盛，包括任達華、張艾嘉、葉童、黃日華、苗僑偉、呂良偉、郭可盈、鄭則仕、余安安、湯寶如、劉小慧、陶大宇以及梁榮忠等，現場星光熠熠。
林敏驄在等候期間坐不定，在後台四處走，他在後台碰見任達華，立即捉住任達華聊天，而任達華亦叫了數次林敏驄：「你戴口罩！」林敏驄尷尬轉身向攝影師話：「你影咩嘢？」而任達華亦搞笑的說：「你俾人影吓啦。」之後林敏驄說：「任達華唔係一朝一夕練成㗎，你睇下佢啲腹肌，call佢都唔覆機！」
途中林敏驄不斷摸任達華的腹肌，更有意想揭開任達華腹前的衣服讓大家一飽眼福。任達華隨即避開林敏驄的「魔手」，立即轉身進入了後台的採訪區做訪問，在黃日華與任達華做訪問的期間又衝進去一起做訪問，更取笑苗僑偉的服裝造型怪，在頸上加個箍。
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《萬千星輝頒獎典禮2022》得獎詳情?
《萬千星輝頒獎典禮2022》得獎名單詳情請看。當晚林敏驄有腳傷但都驚喜現身，更爆出多句經典金句。當晚陳山聰在得獎時，更尊稱曾志偉為「阿爸」。而港大碩士郭柏妍更是入行短短兩年奪得獎項，原來中學時期已像仙女降臨。
當晚林敏驄金句連連?
下流上車族奪最佳劇集時，林敏驄發表得獎感言時，大爆"係咪要多謝珍姐？"經典感言全文講看。早前更狂寸郭柏妍，獲獻吻但揸流攤，在後台接受訪問時，林敏驄笑苗僑偉無辜辜加個箍，更疑似爆粗嚇親黃日華。