萬千星輝2022｜林敏驄坐唔定後台撞到任達華　捉住傾偈兼摸腹肌

昨日（8日）無綫（TVB）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》已經完滿結束，頒獎嘉賓陣容十分鼎盛，包括任達華、張艾嘉、葉童、黃日華、苗僑偉、呂良偉、郭可盈、鄭則仕、余安安、湯寶如、劉小慧、陶大宇以及梁榮忠等，現場星光熠熠。

頒獎嘉賓陣容十分鼎盛。(影片截圖)

林敏驄在等候期間坐不定，在後台四處走，他在後台碰見任達華，立即捉住任達華聊天，而任達華亦叫了數次林敏驄：「你戴口罩！」林敏驄尷尬轉身向攝影師話：「你影咩嘢？」而任達華亦搞笑的說：「你俾人影吓啦。」之後林敏驄說：「任達華唔係一朝一夕練成㗎，你睇下佢啲腹肌，call佢都唔覆機！」

途中林敏驄不斷摸任達華的腹肌，更有意想揭開任達華腹前的衣服讓大家一飽眼福。任達華隨即避開林敏驄的「魔手」，立即轉身進入了後台的採訪區做訪問，在黃日華與任達華做訪問的期間又衝進去一起做訪問，更取笑苗僑偉的服裝造型怪，在頸上加個箍。

林敏驄在後台遇到任達華。(影片截圖)

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