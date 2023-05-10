2023年11套校園愛情陸劇　吳磊周雨彤《愛情而已》酒後激吻一夜情

【內地劇集／大陸劇集】喜歡甜寵愛情劇的劇迷們快看！近期由吳磊、周雨彤《愛情而已》不只上演姐弟戀，劇中還有酒後激吻、一夜情，播出後網友好評如潮，編輯這就再幫大家整理11部最青澀甜蜜的校園愛情陸劇。



【圖輯】點圖放大看「2023年11套校園愛情陸劇」👇👇👇

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一、《愛情而已》

《愛情而已》由吳磊、周雨彤主演，劇情講述坐慣冷板凳的22歲羽毛球運動員宋三川（吳磊 飾），因緣際會認識人生陷入瓶頸的32歲職場菁英梁友安（周雨彤 飾），宋三川在梁友安的邀請下，由羽毛球轉職成為網球運動員，兩人並肩作戰準備開啟第二人生，朝夕相處下逐漸對彼此萌生愛意。

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二、《偷偷藏不住》

《偷偷藏不住》由趙露思、陳哲遠領銜主演，是根據晉江文學城作家竹已同名小說改編。劇情講述桑稚小學時期被老師頻繁請家長，為了解決麻煩只好求助來家中玩耍的哥哥舍友段嘉許，兩人因此結緣。直到成年後的桑稚如願考到了段嘉許的城市，兩人重逢。在日漸親密的接觸下，桑稚漸漸發現了段嘉許一直以來的壓力來源，她想要保護這個一直對自己很好的大哥哥，重拾埋藏心底的暗戀。

三、《臉盲少女的未知愛情》

《臉盲少女的未知愛情》由段奧娟、陳博豪、呂昀峯、沈瑩、張心怡、熊穩穩主演，改編自作家時梧的同名小説，講述了不善交際的臉盲少女鹿回，與瀟灑自戀的男主朗承舟之間百般波折卻早已命中註定的尋愛戀曲。

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四、《你是我的永恆星辰》

《你是我的永恆星辰》由蔣依依、佟夢實領銜主演，講述了古風少女林小笛和網絡科技大神陸宇恆意外相遇，由歡喜冤家到相知相愛，夢想的道路上相互鼓勵、相互治癒的故事。

五、《燦爛！燦爛！》

《燦爛！燦爛！》由郭京飛、任敏領銜主演，講述了「不羈老師」郝楠和一群性格迥異的學生如何一起明確了自己的夢想並勇敢追求夢想的故事。

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六、《開畫！少女漫》

《開畫！少女漫》改編自日本漫畫《月刊少女野崎君》，由沈月、王敬軒主演，劇情講述高中女生佐倉千代好不容易提起勇氣向同年級的野崎梅太郎告白，得到的卻是野崎的親筆簽名和「要不要來我家」的邀請。佐倉雖然對意料之外的展開感到困惑，卻還是帶著期待來到野崎家，沒想到等著她的卻是漫畫原稿，不知不覺間就順著野崎的指示開始進行塗黑作業。到這時佐倉才發現，野崎是知名少女漫畫家夢野咲子。

七、《燃！沙排少女》

《燃！沙排少女》由張雪迎、許齡月、費啓鳴、高旻睿、張芷然主演，劇情講述了倔強少女李果朵與沙排天才陳蔚藍為了沙排夢想相互扶持，不斷成長的青春熱血故事。

八、《白日夢我》

《白日夢我》改編自棲見同名小説，由莊達菲、周翊然領銜主演，講述了林語驚在大學重逢了高中時曾經的同桌沈倦，卻發現他一直沉浸在親人離世的創傷中。在林語驚和同學們幫助下，沈倦走出了陰霾重回人生賽場。

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九、《當我飛奔向你》

《當我飛奔向你》由周翊然、張淼怡主演，劇根據竹已的校園青春文學《她病得不輕》改編，講述了樂天女孩蘇在在在高中開學的第一天，看見一個在雨中漫步的「傻子」，就此蘇在在對他一見鍾情。

十、《十年一品溫如言》

《十年一品溫如言》根據書海滄生同名小説改編，由楊肸子、孫澤源、趙東澤、呂承珏、李俊逸、朱麗嵐領銜主演，講述溫家小女兒溫衡和言家繼承人言希從青春校園到職場的愛情和生活角逐的故事。

十一、《獨家童話》

《獨家童話》改編自熱門IP小說《兔子壓倒窩邊草》，由SEVENTEEN組合的中國成員文俊輝、張淼怡、程宇峰、蘇倚領銜主演。

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