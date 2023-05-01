中年好聲音丨肥媽爆一原因臨時改賽制　堅信周吉佩政治立場：紅色

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》三甲已經塵埃落定，周吉佩爆冷奪得冠軍，擊敗歌唱老師李佳，「英國豪」羅啟豪得季軍，「票后」龍婷更三甲不入得第四名。賽後不少網民質疑「造馬」，即使TVB賽後公布評分細節仍未能平息風波。

周吉佩爆冷贏得《中年好聲音》冠軍。（資料圖片）

評判之一的肥媽Maria Cordero昨晚（31/4）在社交平台拍片細談《中年好聲音》是是非非。肥媽一邊化妝、一邊回應網友問題，對於有人指快歌分數欠透明度，她說：「儍啦，現場幾百人喺度點會唔公平？我最開心臨走有個女人係咁喊係咁喊，話好透明好透明。因為電視機出嘅聲同現場係差啲，如嗰日唔係公平畀人打啦！」

肥媽直認若最後一輪3人對戰，羅啟豪可能會贏。（FB@肥媽 Maria cordero）

對於最後兩強對決，有指賽制臨時由六揀三變六揀二，肥媽解釋：「冇時間喇，因為節目太長，佢哋唔明白直播節目，後面有《新聞》呀盛呀，時間係政府規定呀，所以我覺得英國豪（羅啟豪）唔抵囉，本來如果佢三強入去呢，佢有機會（贏出）呀，佢準備咗首歌好好聽呀！所以做人除咗公平之外，運氣都好緊要！其實不嬲都係三個咩，但現在真係唔夠時間，Live咁囉。」

羅啟豪只得季軍。（IG@ramonlomusic）

李佳選唱快歌《熱情的沙漠》，獲得90分，排第二名。

另外，有網民質疑冠軍周吉佩的政治立場，指愛國的肥媽不應該支持他，肥媽說：「第一我唔知佢係黃嘅！第二我唔理你黃定藍，因為我係做緊《中年好聲音》嘅評判，我當時嘅job就係評呢個人唱功同佢嘅進步。而家仲邊有分黃同藍吖？而家全部都係紅色呀啦，國安法出咗邊個唔係紅色啫？如果佢仲係當自己黃嘅都走咗啦下嘛！」

肥媽話唔會理吉吉係咩顏色。（FB@肥媽 Maria cordero）

而李佳一直被視為大熱門最終落敗，肥媽指她唱第一首歌已失利：「佳佳自己都知，佢唱完第一隻歌都喊。」不少人覺得吉吉之所以勝出，因為他較年輕，外形較好大將來捧起機會較大，肥姐劈頭第一句便說：「儍啦！冇人估過佢贏呀！」再瞪大眼望鏡頭：「你知唔知我哋輸幾多呀？我輸咗幾餐飯呀，爆冷呀，我係買佳佳、龍婷同羅啟豪，我輸晒。」她指連獎門人（曾志偉）都跌眼鏡，估計李佳和龍婷由頭帶到落尾所以決賽有壓力，吉吉一早預輸，反而有更好表現，

肥媽強調如果有造馬，現場都會起哄。她表示開心能擔任《中年好聲音》評判，不理會參賽者背景，可以讓30幾歲甚至70幾歲的人第二人生，充滿住正能量，更見證參賽者與家人和朋友之間的團結力量，正是香港最需要的事。