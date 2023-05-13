Dcard網民推廌7套必睇冷門陸劇《如此可愛的我們》看著看著就哭了

【內地劇集／大陸劇集／冷門陸劇】雖然每個月都會上檔多部陸劇，但不一定每部都能走進劇迷心中，除了那些在Dcard影劇版已經被討論過無數次的經典神劇之外，其實也有不少陸劇是即使沒有一線演員炒熱度，也能憑藉著流暢的劇情、剪輯和演員演技而成為話題！



下列整理7部Dcard網民推薦高分有質感的「冷門陸劇」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

一、《可惜不是你》

《可惜不是你》改編自葉紫同名言情小說，由范世錡、宋妍霏、肖順堯、陳斯琪、余昊洋主演。故事講述葉子（宋妍霏 飾）和向澤弈（范世錡 飾）在學生時期相識、相愛，不料一場意外發生，導致向澤弈遭受牢獄之苦，只能向葉子不告而別。然而，10年後出獄的他，鼓足勇氣重新出現在葉子面前，沒想到的是對方已有對象...。《可惜不是你》整部戲只能說有多甜就有多虐，網友評論：「很多小細節值得一看再看」、「劇情很真實，不狗血」。

二、《原來我很愛你》

《原來我很愛你》根據木浮生同名小說改編，由林彥俊、萬鵬主演。故事講述一名準畢業生在電台當助理主播，並喜歡一位筆名叫「一今」的詞曲創作人，某天她偶然認識了視障者蘇念衾（林彥俊 飾），在相處過程中發現對方竟然是自己一直以來欣賞的人。墜入愛河的兩人雖然因為各種現實壓力與誤會而分手，但命運兜兜轉轉還是讓他們重逢。網友評論林彥俊和萬鵬組成的「素顏CP」粉紅泡泡超強大，整部戲充滿著清新、淡淡的甜感。

【相關圖輯】2023年11套校園愛情陸劇 吳磊周雨彤《愛情而已》酒後激吻一夜情（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

三、《我在他鄉挺好的》

《我在他鄉挺好的》由周雨彤、孫千、白宇帆主演，故事講述一群男女青年懷著各自的夢想在北京相遇，卻因為一場「自殺」而打破原有的平靜生活，從而展開一段自我救贖的過程，由於劇中探討的話題非常寫實，如工作裁員、社會框架、容貌焦慮、感情問題，劇迷們看戲就如同和劇中主角一起並肩作戰、共同成長，網友評價：「想被療癒必追！」

四、《美人為餡》

犯罪懸疑陸劇《美人為餡》是根據丁墨同名小説改編，一共分為3季，由楊蓉、白宇、李庚主演。故事圍繞在警花白錦曦（楊蓉 飾）與男友韓沉（白宇 飾），兩人再一次任務中相識並產生好感，但韓沉礙於失憶前有一未婚妻而一直逃避對白錦曦的感情，沒想到後來發現白錦曦竟是自己忘掉的未婚妻。兩人的意外失憶還涉及到五年前一個連環殺手組織所犯下的案件...。網友評論《美人為餡》情節環環相扣、引人入勝，更大讚丁墨改編的電視劇品質都很高，值得N刷！

【相關圖輯】盤點8套五月開播內地劇集 關智斌《護心》大鬥惠英紅《雲襄傳》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

五、《少年游之一寸相思》

《少年游之一寸相思》根據紫微流年同網絡小說改編，由張耀、張雅欽、鄒廷威、鄧郁立主演。故事背景設定在武林黑暗年間，「少年隱士」左卿辭（張耀 飾）為了尋找朝廷重寶「山河圖」，用遊醫的身份走跳江湖，從而結識易容盜賊「飛寇兒」（張雅欽 飾），兩人一同合作牽連出一段多年前的朝堂秘聞。網友評論男女主角智商在線，不論是權臣鬥爭還是武打戲都很精彩，是一部需要時間的良心劇。

六、《如此可愛的我們》

《如此可愛的我們》是一部溫馨的校園陸劇，由李明德、田曦薇、尤浩然、李盈盈、李明源主演。故事背景設定在2007年，圍繞在5名自小一起長大的主角群上，劇情設定非常平易近人，探討的議題涵蓋家庭、夢想、愛情、友情，除了主角間的互動是最大亮點之外，劇中更有不少笑點、哭點，網友評論「整部戲又暖又可愛」、「看著看著就感動落淚了！」

【相關圖輯】低成本劇成「陸劇黑馬」爆紅《最食人間煙火色》10大劇情演員介紹（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

七、《御賜小仵作》

《御賜小仵作》是一部古裝懸疑劇，由蘇曉彤、王子奇、楊廷東、趙堯珂主演。故事背景設定在唐中晚期，少女楚楚（蘇曉彤 飾）出身仵作世家，進京考試時遇到斷案如神的安郡王蕭瑾瑜（王子奇 飾），兩人不只攜手合作破了多起秘探案，還打破朝堂多方勢力平衡。這部戲剛上線時並不被看好，甚至被評論是低成本、小演員，但隨著劇情水漲船高卻意外獲得高度好評，完全是倒吃甘蔗的黑馬陸劇！

延伸閱讀：

王思佳「愛馬仕假包風波」首發聲，送美檢驗真偽結果公開

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】