徐懷鈺「乘風」演出掉拍子　偷瞄團員才能跟上　受訪哽咽自責道歉

徐懷鈺、賈靜雯先前被爆在大陸節目「乘風2023（乘風破浪的姐姐第4季）」撕破臉，昨節目播出一公舞台，徐懷鈺、賈靜雯與同組的王佳宇、李彩樺、陳意涵合唱「路燈下的小姑娘」，可見徐懷鈺在後半段不僅落拍，甚至疑似忘記動作得看團員才跟得上，「徐懷鈺划水」一詞一度登上熱搜。



徐懷鈺一開始站在C位，雖然歌舞到位，但是眼神透露出淡淡的不安，相較其他4人顯得較沒自信，播出片段也不見特寫鏡頭，對此網友評價兩極，一部分心疼她付出的心血沒有回報，並指出團體舞蹈也不整齊，但有人希望她從中記取教訓，展現出過往的唱跳實力。先前網友爆料徐懷鈺可能因商演太多導致練習時間不足，反觀同組的賈靜雯每天練到半夜，兩人一度起口角槓上彼此，網友直呼「現在不信都難了」。

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最終他們在千名觀眾中拿到764票，徐懷鈺接受節目訪問時一度哽咽，「我也知道我自己表現沒有非常好，讓自己的隊友承受這麼多的壓力，對她們很抱歉。」

徐懷鈺的經紀人表示錄影過程中除了演唱會之外，的確接了1場商演，「對我們來說，每個演出、每次舞台都很重要，每次的表演不論是不是熟悉的歌曲、舞步，或是導演組的指定舞台，我知道她都用全力去吸收、練習。這是這段時間時刻與她相處的我，能由衷說出的實話。⁡」表示徐懷鈺會持續努力，盡力調整所有狀態，讓一切定位。⁡

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