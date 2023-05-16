肺塌陷窒息「家人簽放棄急救書」張立昂重病一年終露面　親揭現況

39歲台灣男星張立昂去年（2022）因肺塌陷一度無法呼吸，送院插管急救，家人甚至一度簽下放棄急救同意書，鬼門關前走一回的他，昨日（16號）首度公開露面，與劉奕兒出席三立、華視八點都會愛情劇《鬼之執行長》記者會，整個人看起來狀態不錯，他受訪時提到身體狀況，表示剛出院療養的那段期間比較辛苦，好在現在漸入佳境，也透露拍戲時如果有太劇烈的動作，會有氣喘現象，不過劇組人員都十分貼心，會讓他稍作休息再拍攝。



張立昂坦言，至今還是不知道病因，推斷應該是先天性，醫生有開氣管擴張的藥，並建議這三個月要多休息、不要講話，但對要拍戲和唱歌的他來說，實在很難做到，沒想到醫生竟打趣說：「可以找替身呀！假唱啊！」讓張立昂哭笑不得。

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張立昂與劉奕兒不但同經紀公司，兩人也繼2016年《浮士德的微笑》後再度合作，早已有深厚交情，去年張立昂歷經低潮，劉奕兒在他住院期間天天照三餐傳訊關心，訪問時她更大方示愛：「張立昂現在就是我男友，我要好好照顧他。」閃瞎眾人。去年年中，劉奕兒還特別為張立昂寫了一首歌，並邀他一同合唱，沒想到竟成了兩人新戲插曲。

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久未演出的張立昂，這次跳脫冷酷霸總形象，變身調皮執行長，劉奕兒也從靚女變超帥氣偽男，特別是一頭帥氣短髮，笑稱自己現在比張立昂還更男人味。劉奕兒表示，前幾週自己的爸爸到拍戲現場探班，對張立昂讚美不斷，之前因公司尾牙雙方的家長也見過面，雙方很投緣，現在更都用「親家」互相稱呼。

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