女網紅誣陷遭性侵　關版指被要求　廖峻兒子公開「LINE對話」反駁

廖峻23日現身警局報案，指出被女網紅李伊妍誣陷性侵未遂，網友塞爆李伊妍臉書、IG留言，更將其詐欺黑歷史挖出，目前李女的臉書、IG都已經關閉，李女之後說是廖峻方要求。廖峻兒子錦德向《ETtoday星光雲》表示，她的發文引起輿論討論，他隨後在臉書澄清，女方要求刪文，並且說他發動網軍，他堅持不可能刪文，只能對方關版，但這是女方的自由。



廖峻在派出所前還原事情經過，他說，只見過女方2次面，女方媽媽都在場，拿出10萬救助她，沒想到她編了一個故事，雖然沒有指名道姓，不過已經傷害名譽，廠商也打電話關切，因此一定要告。

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李伊妍日前在文章提到，該名演藝圈前輩對她性侵未遂，而對方有兒女、常演好爸爸角色、現已中風，有網友問「是廖X嗎」，李女還回應「你感應到了」。廖峻指出，她雖然沒有指名道姓，但非常明顯的影射。事後，他傳訊問女方，女方則回說她指的是被火紋身入獄的人，廖峻表示：「她說的不就是秦偉，他都關在監獄，衰得像梨子一樣（台語），躺著也中槍。」錦德也提出LINE對話，佐證廖峻爸和女網紅的對話內容。

網友挖出李伊妍黑歷史，發現她2020年在疫情嚴峻，口罩缺貨時，私自團購口罩販賣，違反《藥事法》規定。

李伊妍還曾因詐騙男友被判6個月徒刑，她2014年時父親在秀傳醫院開刀住院，以「醫療費17.5萬、醫院逼簽本票」等理由，向當時的男友余男詐騙，余男揭穿謊言後，更發現李女還劈腿另名男子，也用同樣方式詐騙錢財。李伊妍當時被依詐欺罪起訴，判刑6個月。

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