何潤東夫妻結束16年異地生活　靚老婆自揭生活不能自理移居大陸

47歲男星何潤東與女星林姵希低調交往9年，於2016年結婚，但因為工作關係，兩人時常相隔兩地。夫妻倆如今結婚7年無子，林姵希突然宣布，與何潤東「結束了16年的異地生活」，搬離台灣到大陸生活。



何潤東橫跨演員、導演、製作人多界，2018年憑藉《翻牆的記憶》榮獲金鐘獎戲劇節目導演獎。事業心相當重的何潤東，年將重心擺在大陸演藝圈，雖名利雙收，但也被迫與妻子分隔兩地。

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林姵希近日突然透過抖音發布一則影片透露，她除了是東哥（何潤東）的老婆，還有另一個身分帶貨主播，以前她也只是個普通女子，在百貨公司當了10年櫃姐，直到28歲遇到何潤東：「東哥一直忙於拍戲。」

林姵希直言，她後來轉行成為飾品設計師，但因為10年來堅持手工製作，「去年我的手開始出現了問題，嚴重的時候生活都不能自理，於是開始來到橫店養傷，跟東哥結束了16年的異地生活」。

何潤東夫妻倆終於不用分隔兩地，感情越來越甜蜜。林姵希也在何潤東經紀人的推薦下，開始當起直播主，最近甚至創業，愛情、事業兩雙收。

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