含淚承認「全家都是攝理教JMS教徒」DKZ庚潤揭入教內幕並宣佈退團

Netflix紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(나는 신이다/In the Name of God: A Holy Betrayal)自從在3月上架之後,邪教這件事情就開始受到全球的關注。在紀錄片段中還揭穿了「JMS」、「五大洋」、「嬰兒花園」和「萬民中央教會」四大韓國邪教的真面目,而韓國男團的成員也被爆出全家都是攝理教JMS的教徒,引起爭議!



DKZ庚潤陷入邪教風波

韓國男團DKZ成員庚潤因為被爆出父、母親都是攝理教的牧師,且家裡的咖啡店也都登記在教會名下,因此被捲入邪教風波!雖然事後所屬的經紀公司發出聲明表示庚潤和家人們在得知事情的真相之後已經完全脫離教會,但還是有不少粉絲要求他能自行退團,以免影響組合的後續發展。

DKZ庚潤小時候就被洗腦「JMS教主是無辜的」

DKZ庚潤曾在3月的時候接受《Dispatch》的採訪,他指出自己在小時候因為阿姨開始接觸攝理教,之後全家就跟著一起加入。他表示教會的人經常都會說教主鄭明析是無辜的,所以從小開始他就被周圍的人洗腦、影響,當其他人問起信仰時,他都會以基督教徒來帶過。

DKZ庚潤4月開始暫停一切活動

經紀公司曾發聲明指出庚潤由於遭受網民們的抨擊,事後都在接受治療。主治醫生認為庚潤患上嚴重的焦慮症和社交恐懼症,所以自從4月開始他就暫停了一切活動,直到事發5個月之後他在DKZ的粉絲群組發出手寫信,宣佈自己將退出團體。

DKZ庚潤時隔5個月手寫信向粉絲告別

以下是手寫信翻譯成華語的完整內容



大家好,我是庚潤,我懷著沉重的心情發表這篇帖子,尤其是我已經有一段時間沒來這裡發佈任何東西了(DKZ的粉絲群組)。我很抱歉,我也在此向因為這些事情而感到震驚和失望的粉絲們道歉,同時也非常感謝這段時間關心我的所有人。

在過去的5個月裡我思考了很多,在經過深思熟慮的考量之後,我決定離開DKZ這也是我對所愛的人做出最好的決定。我誠摯的懇求希望大家能夠理解,我不想做出後悔的決定,我只想把其他成員放在心中的第一位置。

再次感謝大家對我的所有愛和支持,我希望將來能夠以更好的身份出現在大家面前。在那之前,請各位繼續保持健康和快樂。最後一次,我作為DKZ成員的庚潤,謝謝大家,我愛你們所有人。

