披荊斬棘3｜32位哥哥初舞台名次出爐　許紹洋同一港星墊底被淘汰

《披荊斬棘3》哥哥們的首次公演終於順利播出，第一次合作公演的哥哥們都是出渾身解數，給大家呈現最好的舞臺，但比賽終歸是殘酷的，在第一次公演後，個人喜愛度排名墊底的許紹洋和鄭嘉穎確定被淘汰。



在確定被淘汰後，鄭嘉穎在訪問中彷彿鬆了一口氣，他非常感謝節目組給他一次嘗試的機會，同時也喊話其他哥哥們不要放棄任何一個機會，在這個舞臺上繼續發光發熱。

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這一季《披荊斬棘》比起以往，港星明顯減少，這一季只有關智斌和鄭嘉穎兩位來自香港的藝人，對於很少在內地發展的鄭嘉穎而言，對節目的錄製環境和哥哥們都相對陌生，雖然他的淘汰對於大家而言都深感遺憾，但對他來說也許是最適合他的結局，尤其他的強項是演戲，在舞臺表演方面可能更難抓住觀眾的目光。

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鄭嘉穎和許紹洋的個人喜愛度排名墊底，因此確定被淘汰。在一公舞臺後的個人喜愛度排名，卻遭到網友的質疑。首先不說鄭嘉穎的人氣和知名度是比其他哥哥們要高出不少的，曾經憑著《步步驚心》在內地爆紅，雖說至今已經過去十年了，但怎麼著也不至於排名墊底吧！還有被網友認為人氣和喜愛度排名不符的，則有人氣排名第三的馬伯騫，還有排名第七的羅傑夫，再來就是排在第20位的張棟樑，還有排在倒數第四名的徐良....這一切都讓網友認為這排名榜似乎不太合理。

雖然覺得惋惜，但觀眾對於鄭嘉穎的淘汰似乎早能預見，在初舞臺的表演裡，鄭嘉穎和許紹洋的表現和人氣都不如其他哥哥，但最令大家覺得不滿的是，鄭嘉穎和許紹洋確定淘汰後，節目組連個告別的機會都沒有，當下兩人就得從密室離開返回宿舍收拾離開，這也太狠了吧！

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