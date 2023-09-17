賈靜雯分享披頭散髮素顏　臉上更長出痘　網民驚呼：差點認不出來

賈靜雯因參加「乘風2023」節目，在大陸聲勢再起，近期到成都拍戲，她在社群上分享保養、運動後大吃的照片，形容：「白天再努力，一頓美食就要重新保養鍛鍊了，沒辦法，我就是這樣的循環。美食主義就要付出代價！」其中敷上面膜、披頭散髮素顏的運動照，還被發現下巴長了一顆大痘痘，讓網友驚呼：「差點認不出來。」、「姐姐妳真是一點形象也不注意啊！姐姐妳是女明星哇！」但也有人讚：「女神敷面膜也這麼美。」



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賈靜雯提到，為節目訓練時，體脂從25降到14，體重則42公斤，是她國小、國中時的體重，但她覺得那時候太瘦看起來比較沒精神，節目結束1個多月，招認比較懈怠管理體重，還笑說大吃大喝是一定要的，目前回到45公斤。網友也覺得她已經夠瘦了，可以「多吃點。」、「不用再瘦了，現在已經很好看了。」

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