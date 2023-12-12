天色專訪｜王菀之為與謝君豪親密戲減肥　瘦咗成個碼：由XXL變XL

王菀之（Ivana）近年除了歌手及演員身份外，亦積極發展舞台劇範疇，近日她就在《Skylight 天色》身兼監製、翻譯及主演三職，並找來謝君豪及梁仲恆合作。《Skylight 天色》改編自David Hare的《Skylight》，劇本與數年前黃子華與陳法拉主演的《前度》一樣，外間或會有所比較，不過負責翻譯劇本的Ivana就不擔心，因她超認真翻譯，兩套舞台劇對白完全不同，她已準備邀請子華到場觀看，更歡迎睇過《前度》的觀眾對比一下：「你哋到時睇下認唔認得！」

場地：MAJOR POP



《Skylight 天色》及《前度》都來自David Hare的同一個劇本，但Ivana親自翻譯和改編了對白。

《Skylight 天色》將在12月28日至1月7日期間，於香港演藝學院廖湯慧靄戲劇院公映14場。

謝君豪靠台劇生涯最難劇本：我要300%熟先可以上台

Ivana雖然早已是金像獎「最佳新演員」及「最佳女配角」，演技備受肯定，不過在今次籌備《天色》的過程中，她還是覺作得演員比監製和翻譯辛苦，她說：「因為要花好多時間去準備，有海量嘅台詞要準備，頭先先同豪哥傾完，對我自己嚟講，呢個係我做過以嚟難道最高、挑戰性最大嘅劇本。」而本身是金馬影帝、月前再獲頒舞台劇帝及香港演藝學院頒授榮譽院士的謝君豪，竟然都同意這是他舞台劇生涯極高難度的一次，「我都做咗若干套舞台劇，今次應該係最多對白嘅一次，所以不斷咁背，頭先都背緊，化緊妝嗰時都對緊對白，要不斷咁背先至得。而家都差唔多背到有八成熟嘅，但係我目標唔係，我目標應該係300%熟先可以上台，如果唔係搞唔掂。」

謝君豪透露女兒一直視Ivana為偶像，今次她會從英國回港捧場。（梁碧玲攝）

梁仲恆激讚大師兄謝君豪：有佢嘅地方就有趣

《天色》月底就會公映，目前正排練得如火如荼，在劇中飾演數學老師、與餐廳老闆謝君豪舊情復熾的Ivana，直言排練到整個人都處於繃緊及失眠狀態，其角色聰明又轉數快，加上感情膨湃，令一向慢條斯理的她，生活節奏都受到影響。講到要飾演數學老師，問Ivana數口如何，梁仲恆竟在一旁偷笑，Ivana則笑說：「好彩唔使我計好多數。」至於飾演謝君豪兒子的梁仲恆，他說自己戲分不多，主要靠兩位前輩孭重飛，自己很多時都從旁跟兩位學習，Ivava聽到後立即扮嬲說：「你講咩呀？三個人㗎！」梁仲恆是謝君豪演藝學院戲劇學院的師弟，兩人已非首次合作，不過他就認為，對方與自己想像中頗大出入，「佢真係大師兄嚟，但係完全冇架子，同埋佢係好好、非常搞笑嘅人。有豪哥喺度嘅地方就有趣，佢本身就係一個趣，每次出現都好有趣！」

梁仲恆與師兄謝君豪已非首次合作，他激讚對方大師級，好人又搞笑。（梁碧玲攝）

Ivana近日與謝君豪分別在《飯戲攻心2》及《Skylight 天色》合作，她大讚從對方身上學到很多，當眾問：「你可唔可以做我老師呀？」

王菀之為感情戲減肥 謝君豪：成個人削晒

有記者問到，謝君豪將與Ivana發展忘年戀（兩人現實中相差16歲），君豪哥笑問：「係咩？」Ivana說：「又未去到忘年嘅……」君豪哥再表示：「係黃昏戀！」十分搞笑。講起會否有親密鏡頭，Ivana大賣關子，但就劇透：「我需要減少少肥，唔可以用咁多衫遮住。」問到減了幾多碗，她一臉尷尬地謂：「咁尷尬嘅？講磅數就冇意思啦，一個碼囉，由加加大碼變加大碼！」君豪哥即不停讚她：「有辦你睇啦，瘦咗好多呀，成個人削晒……我叫佢食多啲嘢，佢好鍾意食嘢，食極都唔肥嗰度好嘢。」梁仲恆都加把嘴：「睇住佢一日瘦過一日，佢弱不禁風呀。」逗得Ivana好開心，相信今次三位的確合作得非常愉快。

梁仲恆和謝君豪不停讚Ivana瘦，令她非常開心！（梁碧玲攝）

Ivana指自己其實不算刻意減肥，因為工作太忙，一排戲就算講句台詞都已經流汗。（梁碧玲攝）

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