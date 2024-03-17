唐人街探案2｜劇情+演員介紹+4大賣點　杜德偉鍾鎮濤邱澤都有份

陸劇《唐人街探案2》重磅回歸開播！找回邱澤、尚語賢、張藝上等回歸主演，打造4個全新懸疑推理單元，再次突破重重懸案。除了有「師父」王寶強客串，還有楊謹華、熊黛林、張鈞甯、杜德偉、鍾鎮濤等港台巨星助陣，實在太精采！



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一、全新打造4單元

《唐人街探案》是同名賣座電影在2020年推出的衍生劇，睽違4年總算迎來第二季，描述泰國唐人街偵探「唐仁」（王寶強飾）遠赴美國紐約後，接棒的徒弟林默（邱澤飾）所遇到的一連串懸疑案件，反轉燒腦的情節加上穿插其中的笑點，播出後不小迴響。這次推出的第二季由4個懸疑推理單元《天使的旋律》、《惡魔的呼吸》、《遊樂園》、《黃金城》組成，邱澤跟尚語賢在劇中各自發揮過人推理能力找出破案關鍵。

二、邱澤最慘開局

《天使的旋律》單元一開場，林默偽裝病患潛入療養院中調查，他發現院內隱藏著不為人知的黑暗秘密，於是刻意製造大火，想與提供他重要線索的女病患逃出療養院，卻遇見重重危機，還被有暴力傾向的病患刺傷鼻子，可能失去嗅覺的危機感加上遭到嚴密監控難以逃脫，使他情緒逐漸開始失控，頹廢模樣堪稱「最慘開局」，也讓觀眾再次驚艷邱澤的演出。另外在這單元神秘犯罪組織成員Ivy（張鈞甯飾）也在回憶中登場，掀起觀眾回憶殺。

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三、楊謹華反差演出

在已播出的《惡魔的呼吸》單元中，楊謹華的反差演出讓人印象深刻，原本是全職主婦「阿信」，卻目睹老公外遇因此被閨蜜拐進邪教，沒想到她卻在邪教中順風順水，閨蜜反而被踢出局，最後連命都賠上了，後來阿信徹底被權力欲望蒙蔽雙眼，還召集其他會友，狠心殺害想背叛團體的知情者，林默直接殺進靜心會場揭發惡行，終於被逮捕，不過最後還是留下一抹令人發寒的微笑。楊謹華一直想挑戰像是電影《親切的金子》中，李英愛那種充滿戲劇張力、反差感強烈的角色，這次也讓她過足戲癮。

四、尚語賢駭客辦案

另外在的《遊樂園》單元中，資深港星、最近還在《繁花》中露臉的鍾鎮濤，飾演刑警的父親「林英樹」，為了幫助兒子林森（俞灝明飾）找出少女離奇身亡真相，好順利升職，他委託天才電腦高手KIKO（尚語賢飾）加入辦案，案件也勾起KIKO痛苦不堪的童年往事，當年她親眼目擊姊姊墜樓，心中因此留下陰影，得知案件可能跟姊姊的事件相關，於是決定展開調查，她有別於林默的查案方式也讓觀眾感受到不同面向的推理樂趣。

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