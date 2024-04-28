英超︱北倫敦打吡激鬥　熱刺連環不幸事件阿仙奴半場領先3：0

英超爭標關鍵一戰，阿仙奴在北倫敦打吡作客熱刺，已無失分空間，雙方甫開賽已互有入肉攻勢，阿仙奴靠熱刺球員賀積查治烏龍球開紀錄，熱刺滿以為憑雲迪尹的入球扳平，卻被VAR推翻。之後更在一次攻勢之中未獲十二碼更被打反擊，遭沙卡射成2：0，27分鐘已落後兩球，之後夏維斯的入球，令熱刺半場落後0：3。



賀積查治的烏龍球，阿仙奴15分鐘先開紀錄。（Getty Images）

熱刺連環不幸事件

北倫敦打吡戰，現場氣氛一流，主隊熱刺今季首循環對曼城、阿仙奴和利物浦三支爭標球隊均保持不敗，今仗面對近期士氣如虹的阿仙奴，毫無懼色，甫開賽已互有攻勢。熱刺主場普斯迪高古刻意派出今季已失去正選的賀積查治（Pierre-Emile Højbjerg）打正選，不料15分鐘阿仙奴一次角球機會，賀積查治與富安健洋爭頂下擺烏龍，阿仙奴先開紀錄。

熱刺落後下加強壓力，接連博得角球及罰球，中堅羅美路的頭槌攻門均只差一點，一次貼柱而出，另一次中柱不入；22分鐘另一次角球攻勢，另一中堅雲迪尹射入阿仙奴大門，可惜視像助理球證（VAR）指他稍為越位，推翻入球。

熱刺中堅雲迪尹的入球被推翻。（Getty Images）

兩球員禁區倒地未獲十二碼反再失一球

熱刺今場的不幸事件接二連三，「扳平」入球被推翻不久，全力進攻殺入禁區先後有古路斯夫斯基及麥迪臣兩位球員倒地，球證沒有表示之下，阿仙奴搶得皮球打反擊，夏維斯一記精準長傳找到沙卡，這位英格蘭年輕翼鋒27分鐘射成2：0。

事後VAR對熱刺的抗議視若無睹，阿仙奴入球有效，這球一來一回，熱刺再次扳平不成反再輸一球，打擊沉重，或成今場勝負轉捩點。31分鐘，熱刺更有前鋒迪姆華拿傷出。

今場雙方角球及死球攻勢都極具威脅，但唯獨阿仙奴能將皮球放進對手大門，38分鐘迪格蘭賴斯開出角球，夏維斯近門頂入，38分鐘替阿仙奴擴大比數至3：0。熱刺罕有地在打吡戰主場半場落後3球。

阿仙奴門將突然「送禮」

普斯迪高古半場為熱刺變陣，中場同位調動由沙亞入替賓坦古亞。眼見下半場初段無甚起色，63分鐘再以李察利臣入替占士麥迪臣、比蘇馬取代賀積查治。

不料1分鐘後獲阿仙奴門將拉耶「送大禮」，突然將皮球送給對手羅馬路，這位今仗在阿仙奴前場最具威脅的中堅球員冷靜射入，為熱刺追成1：3。之後戰情有點混亂，85分鐘迪格蘭賴斯禁區內踢跌賓戴維斯，VAR檢視後球證判罰十二碼，孫興慜主射中鵠，熱刺再追近至2：3。

6分鐘的補時，阿仙奴能否保住3分？熱刺全力進攻，阿仙奴全軍退守，最終阿仙奴順利3：2擊敗熱刺，全取3分。