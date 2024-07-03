巴黎奧運｜女子足球賽程時間表分組抽籤 巴西女球王瑪達6戰奧運
撰文：陳智深
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巴黎奧運焦點項目之一，女子足球將會在香港時間7月25日晚上11時開始，金牌戰則是在8月10日晚上11時。
巴黎奧運女足賽制
今次巴黎奧運共有12支球隊參賽，共分成3組進行單循環賽。分組賽完結後，每組前兩名自動晉級，加上2支最佳第三名球隊，共8隊展開下輪淘汰賽。
若分組賽結束後同分，會按順序計算得失球、入球、對賽成績、對賽入球及公平競技分數，若仍無法分出勝負，則會以抽籤決定。
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巴黎奧運女足分組形勢
A組：法國、哥倫比亞、加拿大、新西蘭
B組：美國、贊比亞、德國、澳洲
C組：西班牙、日本、尼日利亞、巴西
巴黎奧運女足焦點球星
法國：連拿特（Wendie Renard）
加拿大：佐敦凱迪瑪（Jordyn Huitema）
巴西：瑪達（Marta）
日本：長谷川唯（Yui Hasegawa）
日本：長野風花（Fuka Nagano）
巴黎奧運女足賽程
女足分組賽由7月25日晚上11時開始，淘汰賽會在8月3日晚上9時開始，銅牌戰將於8月9日晚上舉行，金牌戰則為8月10日晚上11時。
巴黎奧運女足直播安排
香港4間電視台TVB、ViuTV、HOY TV、香港電台將免費直播巴黎奧運，相信會有電視台直播女足比賽。
巴黎奧運女足比賽場地
馬賽、里昂、巴黎、波爾多、南特、尼斯及聖但尼國家球場。
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