荷蘭名宿尼斯堅斯逝世終年73歲　曾與告魯夫合演全能足球

香港時間周一（7日）晚上，荷蘭足總宣布足球名宿尼斯堅斯（Johan Neeskens）在阿爾及利亞去世，終年73歲，具體死因暫未公布。

該足總對消息表示震驚，表示尼斯堅斯當時在阿爾及利亞正出席一項名為「WorldCoaches」的活動，培訓世界各地中低收入地區的足球教練，形容他去世讓世界及荷蘭足壇失去一名傳奇人物。



尼斯堅斯司職中場，曾49次代表「橙衣軍團」上陣，與荷蘭一代名宿告魯夫（Johan Cruyff）同一年代，是上世紀70年代荷蘭全能足球的關鍵人物之一，亦幫助國家隊在1974及1978年殺入世界盃決賽。其中尼斯基斯更在1974年決賽對西德先開紀錄，惟兩次皆未能贏得冠軍。

1974年世界盃決賽，尼斯堅斯開賽2分鐘便憑十二碼先開紀錄。（荷蘭足總Facebook）

荷蘭足總報道，他後來曾談及過1974年那場決賽：「最美麗的足球並不總是獲勝，但令我難以置信的是，全世界的人至今仍在談論那支荷蘭隊。最好、最美麗的全能足球。」

尼斯堅斯（左）與告魯夫（中）是上世紀70年代荷蘭全能足球關鍵人物。（荷蘭足總Facebook）

他職業生涯曾效力阿積士及巴塞隆拿超過120場，在阿積士贏過3次歐聯及2次超級盃，在巴塞則贏過歐洲盃賽冠軍盃（UEFA Cup Winners' Cup，現已停辦）。兩間球會都出文悼念這名傳奇球員。尼斯堅斯曾在2006至2008年間，在巴塞擔任助教，為另一荷蘭名宿列卡特（Frank Rijkaard）副手。

現任荷蘭國家隊主帥朗奴高文，亦在社交網站悼念這位傳奇人物：「從小他便是我的偶像，在街上踢足球時，我總是想成為尼斯堅斯，後來也有幸與他一起比賽。他永遠是一名偉大的足球員。」