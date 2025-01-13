英足盃｜阿仙奴多打一人遭曼聯淘汰 阿迪達臨場指揮差劣責無旁貸

阿仙奴在英格蘭足總盃第3圈全場圍攻少踢一人的曼聯，卻被對方法定時間逼和1：1，要戰至互射12碼，最終更以3：5於主場鎩羽；輸波罪人可能是下半場極刑宴客的奧迪加特、全場屢誤戎機的夏維斯，但主帥阿迪達差劣的臨場調動亦責無旁貸。



經常被批評只用「勝利11人」的阿迪達，今仗收起了迪格蘭賴斯，起用了老將佐真奴，由於沙卡受傷，右翼則用上加比爾捷西斯，但這名巴西鋒將在上半場40分鐘在一次回防時弄傷膝部，並由鮮有上陣的史達寧入替。

般奴費南迪斯為曼聯先開紀錄。（Getty Images）

兩軍互有攻守，阿仙奴控球較多，但曼聯勝在踢得有紀律性，反擊亦頗有威脅，至52分鐘更由隊長般奴費南迪斯接應加拿祖傳中快射入網。不過「紅魔鬼」的優勢在61分鐘出現變化，翼衛達洛治鹵莽飛剷，兩黃一紅被逐；然後阿仙奴亦藉對方右路有缺口，由馬天利尼左邊傳中，曼聯門將比恩迪（Altay Bayindir）打出不遠，被加比爾馬加希斯「窩利」射入，扳成1：1平手。

阿仙奴中堅加比爾「窩利」妙射為球隊追成平手。（Getty Images）

阿仙奴及後大舉施壓，到70分鐘夏維斯在禁區內被哈利馬古尼輕輕一拉便跌倒，球證直指12碼點；然而，奧迪加特主射被比恩迪「捉到路」撲出。阿迪達及後換入賴斯加強攻力，他也有兩次近距離攻門，但一頭一射，都被神勇的比恩迪救出。

加時兩隊都無法增添紀錄，最終要以互射12碼決勝；曼聯5輪都中鵠，而阿仙奴卻有夏維斯的射門又被比恩迪救到，最終空有70.3%控球率，以及26：7的射門優勢，也只能於第3圈飲恨。

曼聯二號門將比恩迪今仗表現神勇，包括撲出奧迪加特在下半場的12碼。（Getty Images）

曼聯二號門將比恩迪今屆只在盃賽獲上陣機會。（Getty Images）

阿仙奴眾將把握力不濟，加上比恩迪「上身」的表現，固然是今仗優勝劣敗的關鍵，但阿迪達的換人調動亦難以稱善，明明多打一人，但90分鐘只換入了史達寧與賴斯，而史達寧也只是因為捷西斯受傷而提早上場；到了加時才以前鋒杜沙特入替小將左閘劉易斯史基利（Myles Lewis-Skelly），是不是遲了一點？然後，10分鐘後才換入有遠射能力的湯馬士柏迪，代替進攻上沒有大作用的祖利安添巴，為什麼加時一開始卻不一起入替呢？更有趣是，到113分鐘佐真奴受傷，但阿迪達卻以今季只在聯賽盃上陣過一次的左閘基蘭泰亞尼（​​Kieran Tierney）入替，是否奢求這名27歲後衛突然靈光一閃？

阿仙奴中鋒夏維斯（右）多次浪費機會，互射12碼時又宴客，難怪他在曼聯最後一射時，只能掩目，不敢直視。（Getty Images）

戰術上，阿仙奴近期也一直被人詬病，就是非常單調，今仗亦雷同：要不就是馬天利尼左路強行爆破，要不就是讓奧迪加特在右路K角位傳中，後者全場亦有10次關鍵傳送，而夏維斯門前錯失良機也不是他的過錯，但如果有更多的進攻瓣數，例如讓柏迪在中路放冷箭而不是只於右路傳中； 又例如又左至右路傳球更快速與直接，以拉散對手防線等，可能已藉多打一人的優勢增添紀錄。

阿仙奴眾將多番失機固然抵鬧，但阿迪達的臨場指揮差劣亦責無旁貸。（Getty Images）

就連阿仙奴引以為傲的死球戰術，今仗也無從發揮，12次角球，大多是大腳斬入小禁區附近，或許因為看過比恩迪在聯賽盃對熱刺時被孫興慜直接角球射入的例子，覺得有機可乘，但奧迪加特開角球的質素卻不及沙卡，因此難以創造真正具威脅的埋門。

聯賽盃4強首回合0：2落後與紐卡素瀕臨出局，繼而足總盃亦遭淘汰，阿仙奴今季唯有將目標放在歐聯及聯賽上；去年才與阿山奴續約3年的阿迪達，無疑帶領球隊重返爭逐冠軍的強隊之列，可惜如果他一直未能改善臨場指揮的能力，要帶領「兵工廠」再添獎盃，恐非易事。