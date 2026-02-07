衛奕信徑第三四段路線｜尋訪魔鬼山砲台古蹟　沿途欣賞田園風景

衛奕信徑最有趣的一點是橫跨香港島、九龍、新界。從香港島走到九龍油塘，第三、四段要途經多條大小屋邨和村莊。雖然可順帶一睹各郊野小村的閒適風光，唯中段某些地點的路標仍然指示不足，首次踏足這兩段的遊人，還需要向熟悉方向的晨運人士詢問清楚，或先參考本文和行山書。



魔鬼山探砲台遺址

從油塘邨華人永遠墳場起步，沿斜路上行，可一窺觀塘以及對岸港島一帶的景致。以往因為啟德舊機場的關係，九龍東一帶的樓宇都受到建築限制，如今放眼遙望卻是高崇的建築物，實在有歲月變遷之感。

過了涼亭有衛徑的指示路標W020，傍炮台山（又稱魔鬼山）和照鏡環山而行，可見佛堂洲及東龍洲的景致。日出東方，過了中午時份的景色更美。不久，魔鬼山就在眼前。明末清初時，海盜李萬榮佔據此山勒索來往的船隻。1900年英軍在此興建砲台，名為「歌賦砲台」。直至1930年代後期，砲台被撤走，魔鬼山便成為一座沒有固定武裝的碉堡。過了魔鬼山會見到一小路下山，這時應接走在馬路（澳景路）另一端的山路上五桂山。

五桂山下馬游塘

看見涼亭便上行五桂山，走在山脊上，右方調景嶺已變成新式樓房。沿路分岔路口甚多，要緊記向北面前行。在五桂山上不難遇上熟悉路段的晨運客，還會看見村民私自興建的休憩地方。看到將軍澳隧道在不遠處，便要下行到馬游塘村。

經過翠林路的涼亭入凹頭村，路邊的小溪是多種蜻蜓和豆娘的繁殖地，不妨花點心思時間細意欣賞這難得的大自然之美。不久，到達心朗村出井欄樹之前，有一處出麈的私家藝術園地，田園隱逸之味甚濃。谷主為村內回收的破爛物品賦予獨特的新生命，閒時料理池塘的睡蓮，打做出一片人間淨土。「燒窯谷」以燒窯為樂，於每月第三個星期天下午與有心有緣人共享其樂。

訪黃麖仔村

於井欄村過隧道入村，要經過多條小路和多個農圃才找到進入山林的小徑，在入口處有路線圖。進入林中，靜靜地走在樹根路上，聆聽林鳥在兩旁的參天大樹上嬉戲的聲音，感覺清新舒暢。

下行盡處到黃麖仔村，那裡的磚屋都不敵大自然的力量而捆上藤蔓，散發出唏噓的美。經過百花澗，綠樹成蔭，清澗在長滿青苔的石上流過，形成一幅青蔥的圖畫。這裡有一小部份路程與西貢古道重疊，再經過一個狗場，很快便到達大藍湖村。

上東洋山曉晨亭

這段可謂是第三、四段最艱苦的上山路，但徐行於高山上，清風送爽，時而右盼西貢一帶的景致，卻是個十分難得的地理位置。至東洋山盡處下基維爾童軍營地，經過飛鵝山道上東山，不久到曉晨亭。從這裡可俯瞰九龍東和舊機場一帶，還有獅子山和畢架山連綿山峰的壯麗景色。

經過天文台於大老山的氣象站後，繼續沿車路下行，便到達第四段的終點——沙田坳獅子亭。

交通

乘地鐵於油塘地鐵站A1出口出發，或乘巴士在欣榮街巴士總站下車。於中環客運碼頭可乘14號，於尖沙咀可乘219P，於屯門市中心廣場可乘62X或259D。

只走第四段可於彩虹地鐵站乘巴士91、92號或小巴1號，在井欄樹下車。



