【足球】愛斯賓奴祝賀武磊奪中國金球獎　照片同美斯、C朗撞相？

剛由上海上港轉投愛斯賓奴的中國前鋒武磊，獲頒2018中國金球獎。他雖身在西班牙未能出席，但新東家愛斯賓奴已在社交平台上載「武球王」親吻這個獎項的照片向他祝賀。 看真一點，中國金球獎跟由國際足協頒發的金球獎（Fifa Ballon D'or）幾乎一模一樣，武磊的其中一張慶祝照片造型，亦跟美斯和C朗拿度登上《法國足球》的封面照如出一轍。

現年27歲的武磊，在剛過去的中超球季表現出色，即使有星級隊友奧斯卡和侯克在身旁，仍未被他們掩蓋鋒芒，以27個入球成為中超神射手，並帶領上海上港首次贏得中超聯賽冠軍。

武磊獲頒2018中國金球獎，但他身在西班牙未能出席。（新華社）

愛斯賓奴立即出帖祝賀武磊，這張改圖有點像美斯、C朗贏得金球獎後登上《法國足球》雜誌的封面。（愛斯賓奴Instagram）

C朗拿度昔日領金球獎時情形。（網上圖片）

他的出色發揮，為他帶來2018中國金球獎座。身在西班牙的武磊未有出席頒獎禮，但大會以投影技術把他「帶到現場」，並向從小訓練他的現任上海上港總顧問徐根寶、前球會上海上港以及球迷致謝。

武磊為愛斯賓奴帶來的宣傳效益龐大，會方自然不敢怠慢，有趣的是，愛斯賓奴為「武球王」送上的祝賀改圖，有如美斯或C朗拿度登上《法國足球》雜誌的封面。由改圖構圖、親吻金球獎的動作以至獎座的外型本身，均與兩大球王領獎時類似。

愛斯賓奴非常有心思地為武磊製作一張互動圖，象徵球隊的藍白心心灑在「武球王」身上。（愛斯賓奴Instagram）

即使這個中國版金球獎與國際足協頒發的金球獎，雷同之處甚多，無可否認的是武磊去季表現神勇，1月投愛斯賓奴後更掀起一股「武磊效應」：球衣熱賣、入球觀看人數增加，後備上陣僅12分鐘的西甲處子戰多達4000萬球迷觀看直播。

中國球迷的熱情無遠弗屆，武磊上場為球隊博得協助球隊扳平的十二碼後，連本土球迷也開始留意這位來自中國的鋒將。相信他在今季餘下賽事如能取得第一個入球和持續有好表現，受歡迎程度有望與日俱增。

美斯為《法國足球》雜誌所拍攝的金球獎封面照。（網上圖片）

今年是第二年舉行的中國金球獎，周三（20日）在上海舉行頒獎禮星光熠熠，前國足主帥米路天奴域、巴西球星卡卡和奧斯卡均有出席。獎項由中國國內100家媒體選出年度最佳中國籍球員、教練及隊伍。

除武磊獲得金球獎外，女子金球獎由效力巴黎聖日耳門的王霜成功衛冕，金帥獎由帶領山東魯能得到聯賽第三並晉身亞洲足協杯決賽的李霄鵬。