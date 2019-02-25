【英超】爭標進入最後直路　曼城、利物浦誰可笑到最後？

利物浦只能賽和曼聯，近4場聯賽只得1勝3和，榜首領前優勢只剩1分。 英超進入最後11輪賽事，利物浦、曼城誰可笑到最後？

近況：

曼城明顯已進入「奪冠模式」，曾效力利物浦的史達寧大熟大勇，與利萊辛尼雙翼齊飛，加上超級射手阿古路，以及一條黃金中場線，無論對手是誰也很難想像他們會失分。

相反，利物浦在關鍵時刻不但受傷患困擾，影響全隊發揮，更曝露了高普的戰術佈置和調動相當單調，接連失分。紅軍必須盡快重拾比賽節奏，否則難以跟曼城抗衡。

曼城剛衛冕聯賽盃冠軍，向史無前例的四冠王邁進。（Getty Images）

首循環的默市打吡，利物浦靠奧歷治的幸運入球過關。作客葛迪遜公園絕對是他們爭標一大考驗。（Getty Images）

第28輪 2月28日（周四） 利物浦 V 屈福特 曼城 V 韋斯咸 第29輪 般尼茅夫V 曼城 3月2日（周六） 愛華頓 V 利物浦 3月4日（周一） 第30輪 3月10日（周六） 曼城 V 屈福特 利物浦 V 般尼

第28-30輪：打吡作客考起紅軍

未來3輪賽事，曼城的對手只是韋斯咸、般尼茅夫和屈福特，以藍月亮眾主力狀態，全取9分問題應不大。唯一難度是，28日主場出戰韋斯咸，兩日後便要作客般尼茅夫，3日內踢兩場，體力上較輸蝕。

利物浦對屈福特和般尼不算易啃，惟主場之利下估計應可過關，難度在於3月4日作客愛華頓的打吡戰。首循環紅軍主場出戰也要到96分鐘才憑奧歷治的幸運入球奠勝，作客也許更難捱。

連場大戰，面對強隊少有入球的沙拿能否挺身而出？（Getty Images）

第31輪 富咸 V 利物浦 3月17日（周日） 曼聯 V 曼城 4月25日（周四） 第32輪 富咸 V 曼城 3月30日（周六） 利物浦V 熱刺 3月31日（周日） 第33輪 4月6日（周六） 修咸頓V 利物浦 曼城 V 卡迪夫城 第34輪 4月14日（周日） 水晶宮V 曼城 利物浦V 車路士

第31至34輪：紅軍要過熱刺、車路士兩難關

富咸、修咸頓難以阻擋曼城，水晶宮首循環曾作客擊敗曼城，以哥迪奧拿的性格，同樣錯誤絕對不會出現兩次。利物浦作客須護級搶分的富咸和卡迪夫城，即使順利過關，還要面對熱刺和車路士，唯一可稍為慶幸的，是兩場大戰均可主場出擊。

這4輪有一吊詭之處，就是第31輪的曼徹斯特打吡因曼城要踢足總盃八強，延期至4月25日。紅軍能否搶足分數領前，在這場大戰前向曼城施加心理壓力，相當重要。

史達寧今季表現更上層樓，他絕對是曼城能否笑到最後的關鍵人物。（Getty Images）

第35輪 曼城 V熱刺 4月20日（周六） 卡迪夫城V利物浦 4月21日（周日） 第36輪 利物浦 V哈特斯菲4月27日（周六） 般尼 V曼城 4月28日（周日） 第37輪 5月4日（周六） 曼城 V李斯特城 紐卡素 V利物浦 第38輪 5月12日（周日） 白禮頓 V曼城 利物浦 V狼隊

第35至38輪：曼城關鍵一周

曼城4月20日面對熱刺，5日後作客曼聯，然後28日再作客般尼。9天內三場大戰，相信是這支衛冕冠軍最關鍵一周。曼聯、熱刺的實力不用多說，即使般尼位處下游，他們今季曾擊敗熱刺，賽和曼聯，對利物浦一戰亦一度令紅軍陷入苦戰，並不易對付。

相對而言，利物浦最後4輪對手只是卡迪夫城、哈特斯菲、紐卡素和狼隊，戰鬥力而言只有狼隊較強。

兩位惺惺相惜的主帥，今季誰可在英超笑到最後？（Getty Images）

總結：鬥至最後一刻

兩支球隊整體實力比較，曼城明顯「高半班」，尤其領隊哥迪奧拿在戰術上的仔細，跟失去「戰術大師」布華克的高普，形成強烈對比。由近仗賽和李斯特城、韋斯咸、拜仁和曼聯四場波，均可看到高普戰術上的不足，死球和角球毫無戰術可言、過份依賴左右兩閘出擊、踢法單調未能有效製造和利用球場空間。

紅軍中場創造力嚴重不足問題，也許要視乎拿比基達能否挺身而出演出身價，以及重傷初癒的張伯倫能否及時復出。

曼城也不是完全沒有隱憂，贏得聯賽盃後，他們尚要應付歐聯、足總盃和英超三線賽事，就算兵源充足，一眾主力在體力上也較輸蝕。尤其主將費蘭甸奴在聯賽盃決賽中傷出，料將錯過未來兩仗對韋斯咸和般尼茅夫的聯賽。此子對上一次受傷期間，正是曼城突然失準，接連不敵水晶宮和李斯特城連失6分的小低潮。

利物浦近30年的等待、首次聯賽冠軍仍是「這麼近、那麼遠」。無論如何，今屆肯定是最有機會一屆，能否把握得住，最大敵人不是曼城，而是他們自己。