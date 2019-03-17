【港足日與夜．孫銘謙1】港足新生代的煩惱　三道入門必答選擇題

18歲的您，正在做甚麼？ 2000年出生的孫銘謙，是港超少有的「千禧BB」，18歲的他兼顧港足U22、港超聯及大專校隊三個球員身份，「辛苦，但每課操練就像跟朋友聚舊踢足球，其實很開心。」 港隊教練甚至球迷，早對這位在學界打出名堂的小將寄予厚望，但本地華將的前路真的這麼一帆風順？綜合港足新生代球員歷年遇到的三大難題，就讓我們一次過考驗「孫銘」。

若以外界對「拔萃仔」的既定形象來說，孫銘謙性格不似來自這所名校，說話謙卑有禮，回到母校親切地跟老師打招呼，借用足球甚至場地拍攝，亦於逐一問准老師後才進行。（羅君豪攝）

第一題：是學業、高薪厚職？還是繼續踢下去？（50分）

「很記得前年於越南舉行的U19亞洲錦標賽外圍賽，因為隊中很多球員，都不知道以後可否再代表港隊出外作賽。是繼續踢下去，還是學業為重？踢下去的話，自己還有沒有能力入選港隊呢？」

如孫銘謙般的新一代球員較以往幸福，隨着足球學校興起，球員自小便可接受系統性訓練，不過受香港傳統「踢波搵唔到食」的觀念影響，部份具潛質的年輕球員，往往到外地升學、或因高薪厚職轉行。兩年前的那一役，對部分球員來說是最後一次穿起港隊球衣，「大家都很珍惜，郭sir（郭嘉諾）在最後一仗前特意製作短片，回顧我們多年來在梯隊踢過的每場比賽，球員如『上晒電』一樣，搏到最盡為香港爭取最後一份光榮。」

說好要共同進退，誰料還未投身職業，已眼看戰友一個又一個地離開，越南的那一幕仍深深印在「孫銘」腦內，現在邊於理工大學讀書、邊踢港超的他，未來又會否步隊友後塵，放棄自幼稚園起已陪伴他的足球？

當年於男拔並肩作戰的隊友，最後又有多少繼續走這條足球路？回看昔日的一點一滴，只有婉惜。（羅君豪攝）

書甚麼時候也可以讀，踢足球有黃金年齡，錯過便沒機會重來，何不為足球嘗試更多？

「看見有些前男拔隊友，到外國讀書後少了踢足球，感覺很可惜，若他們留在香港日練夜練，可能會變得很出色。」到外地升學一直非「孫銘」所望，現實證明他沒走錯路，他已下定決心，「這階段可為足球走多步，因為年紀還小，書甚麼時候也可以讀，但踢足球有黃金年齡，若錯過便沒機會重來，何不為足球嘗試更多？」

「孫銘」為足球嘗試之多，從他每星期的日程可見，近期他在香港U22梯隊、球會及大專三邊走，一周甚至練足7日，有時更於一日內連操3課。早上參與凱景操練，吃畢午餐再跟隨U22備戰亞錦賽外圍賽，回家換衫，便再出席理大校隊訓練，「休息及吃飯時間較以往少，其實亦有點累，唯有坐地鐵時小睡一會，或者前一晚早點睡。」休息不多，「孫銘」卻說得輕鬆。

每朝睡眼惺忪地從床上爬起來，「孫銘」認為是愛亦是責任，「其實我每日看見凱景隊友都很開心，像跟朋友聚舊踢波。足球給予我快樂及成就，若人生中缺少足球，就只剩下讀書、讀書及讀書，沒甚麼特別，踢足球讓我到不同國家比賽及見識，讓人生豐富更多。」

兼顧三個球員身份，讓孫銘謙將一日24小時都奉獻予足球，辛苦，但他很滿足。（資料圖片）

年紀小小，責任多多，「孫銘」能繼續踢下去，亦因背後有父母無條件付出，「我說要踢足球，他們從來沒說過半句反對的話。」每逢「孫銘」於香港比賽，爸媽總會入場旁觀，就算他出外參加賽事，兩老有時亦專程買機票親身撐場。沒有自製大型橫額，沒有震耳欲聾的吶喊聲，卻有最真摰的支持，「很多人想父母觀看自己比賽，卻沒有這個機會，所以父母支持不需要太高調或大費周章，親身到場已經很難得，讓我感動不已。」

部份本地球員於青年時代早已成名，惟表現無以為繼、一閃即逝的例子亦不少，被外界看好的「孫銘」亦曾對自己充滿懷疑，「想到前路亦會猶豫，這才是我踢港超的第一季，可能還沒有太多人留意我，但踢久了，別人便會慢慢洞悉我的弱點。」不過儘管如此，「孫銘」仍先將憂慮拋諸腦後，「唯有保持自己不要散漫、懶下來，練習時要投放更多心血及時間，好好跟隊友加操吧。」

享受足球的樂趣，「操練就如跟朋友聚舊踢波一樣。」（羅君豪攝）

第二題：最有滿足感是踢前鋒，或是轉型左閘爭取出場？（30分）

近年港足華人前鋒難尋接班人，最大原因是身型未具優勢，球隊多選用外援任正前鋒。縱觀現時港超10支球隊，只得冠忠南區的夏志明獲較多出場機會，華人前鋒若要爭取上陣時間，或需改踢翼鋒甚至兩閘，但轉型後往往難以「翻身」。昔日的「喇沙小志強」方栢倫現已為改踢左後衛，曾於公民成為華人神射手的許宏鋒亦因球隊需要而轉型。

堅持踢最喜愛的位置，抑或「被改造」以爭取出場機會？「孫銘」由球會以至學界及大專，都負責於前線攻堅，惟去年代表港足出戰港澳埠際賽，卻首度轉踢左閘，這條考起眾多前輩的題目，他的答案又會是甚麼？

本地左腳球員不多，為迎合球隊需要，孫銘謙於港澳埠際賽時便首度客串左閘。（資料圖片）

進攻可贏掌聲，防守卻可贏比賽，但我還是會爭取踢前鋒！

「衝鋒陷陣的感覺很爽！」 論享受程度，「孫銘」愛踢前多於後，「不過別人說進攻可贏掌聲，但防守卻可贏比賽。」這句說話出自他的口中，的確令記者有點驚訝，「孫銘」冷靜地續說：「以往踢前鋒，失掉控球權感覺沒甚麼大不了，因為知道會有隊友補位，但當後衛後才知道原來很大壓力，怕因失誤遭對方射破大門。能保持球隊不失球，才是取勝的基石。」閘位球員理應以防守行先，但「孫銘」的想法總離不開進攻，面對敵軍翼鋒來襲，他反而從中「偷師」，「其實踢閘對前鋒有幫助，自己會知道前鋒應如何推進，才會令防守球員難以阻擋，這會讓我變得更具侵略性。」看來他早已作選擇。

理文左後衛方栢倫正是「孫銘」於理大的師兄，兩人一起為校隊出賽，同樣是左腳球員，擁有同樣的足球歷程，「孫銘」透露對方曾向他語重心長地分享自身經歷，「他說自己便是活生生的例子，告誡我千萬不要踢左閘，說這樣會很浪費。他勸我踢完港隊那場後，不要再嘗試這位置，在球會一定要爭踢前鋒。」

男拔給予學生很大自由度，讓球員可更專注練習，「沒有拔萃的話，我可能沒有踢足球了。」但在真正的足球世界內，球員又有沒有選擇位置的自由？（羅君豪攝）

有方栢倫這個「過來人」提點，「孫銘」感受到被逼接受現實的無奈，「我會選擇聽他的意見，但可否分開球會及港隊去作答？」「孫銘」笑笑口問道，記者點頭，他再堅定地稱：「在球會層面，我絕對不會屈服，會繼續向教練爭取擔任前線位置；不過若港隊需要我，我很樂意去接受新位置，始於可以累積更多經驗。可是我不會認定自己是轉型，左閘並非踢一世，我的身份始終是前鋒。」

足球世界汰弱留強，「孫銘」深明若要發揮自身最大的天賦，打破本地球壇對華人前鋒的觀念，就必須交出成績，「我會用自身表現及努力，證明我可於高水平舞台上勝任前鋒，展示我的決心，扭轉大家這種看法。」

港超與學界的水平差距甚遠，但孫銘謙總算於球隊站穩了腳，今季共上陣14場賽事，攻入1球。（資料圖片。）

第三題：留在可穩定發展的港超？還是放手一搏往外闖？（20分）

港超可說是本地年青球員渴望踏足的舞台，去年只是男拔校隊成員的「孫銘」，一年間便由學界跳級至港超，回想答應恩師馮凱文攜手征戰的那一刻，他認為千載難逢的機會出現在面前，就放手一搏，直至參加人生首場港超比賽，才發現世界這麼大，「踢學界時踢足全場亦沒有問題，感覺自己應付得來，但首次踢港超只是後備上陣20分鐘，已心知不妙，自己完全跟不上節奏，跑兩步便沒氣力，頓時覺得整個世界改變了，知道自己仍需花很長時間去練習。」

港超只是開端，年青球員若求繼續進步，外闖自是主要途徑，旅歐加盟葡甲科瓦彼達迪的前東方龍獅小將茹子楠、北上中甲梅州客家的徐宏傑，便是上佳例子。不過本地球員容易陷入港超的舒適圈內，踏出這一步需要極大勇氣，假如未來有機會，「孫銘」又會願意衝出香港嗎？

港超可能像個保護網，外流是讓球員成長的方法之一。（羅君豪攝）

不想到長大才後悔，即使外闖失敗，起碼體驗過，盡過力的那種感覺更好。

「孫銘」3年前曾通過選拔，出席德甲勁旅拜仁慕尼黑青年足球營，此行大開眼界的他，對外闖抱開放態度，「永遠在香港的話，不會知道外邊的世界發展到甚麼程度。留在香港未必沒有好處，但假若到長大了才後悔很不值得，即使外闖情況未如理想而需要回流，亦起碼曾經體驗過，盡過力的那種感覺更好。」

這位「千禧後」的目光亦不止於中國及亞洲，希望遠赴歐洲，以在當地落班為目標，「沒有特定要哪一個國家，但因為歐洲的足球水平很高，到那裏闖盪的話，應可學到更多，體驗高水平的訓練方式及設備，假若站不住腳，亦對自己的能力大有幫助。」年輕便是本錢，若處處對自己綁手綁腳，青春又何來揮霍？