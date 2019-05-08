【01球評】高普一句話燃點利物浦鬥心　巴塞被去屆出局包袱束縛

要激發鬥心有很多種方法，面對極端逆境，有時一句「逆來順受」反而會有意想不到的效果。 利物浦領隊高普妻子日前已經準備好慶祝，高普解釋只是為了慶祝今屆歐聯的好表現，與能否擊敗巴塞無關。「如果我們做得到當然好，若不，那就以最漂亮的方式失敗吧。」 這一句卻點燃眾將鬥心，成就奇蹟一役。

高普賽前未有作出任何承諾，就算是妻子準備好一切Party所需，這名德國籍教頭向傳媒仍是說「我沒向太太作出任何承諾，什麼『在家等我，我們贏了回來一起去慶祝吧』的不會說。」

不過這不代表高普完全放棄。沒錯，落後3球，被視為「歐洲最強三箭頭之一」的其中兩人因傷缺陣，種種因素都似是跟利物浦作對，但「以最漂亮的方式失敗」，正正就是要球員嘗試到最後，就算輸，也要輸得「好好睇睇」的破釜沉舟心態。

利物浦眾將今仗展現頑強鬥志。（Getty Images）

韋拿杜姆半場後備入替，可見利物浦已經選擇放手一搏。（路透社）

利物浦讓巴塞隆拿亂了

利物浦開賽有明確目的，就是要打亂巴塞隆拿的節奏，而且可謂用盡一切方法去讓對手踢得不舒服。他們人腳雖然有變，由奧歷治代替羅拔圖法明奴，梳頓沙基利代替穆罕默德沙拿，但戰術未有大變，作風依舊，初段極為進取，7分鐘就換來奧歷治的入球。

「紅軍」未有放慢手腳繼續壓前，巴塞與其鬥攻。老實說，「地上最強」未能取得入球，只是欠缺運氣，把握不到機會，惟16分鐘佐迪艾巴面對大門竟然選擇踢「擦鞋波」，後傳給美斯，也是自取的。

巴塞以為捱過半場，主隊換邊後會放慢節奏，而利物浦過往亦有換邊後表現有所放緩的情況，心態定下來也是正常。不過利物浦決心要扭轉劣勢，回到場上繼續壓前，讓巴塞陷入混亂，紅軍擁抱了這樣的混亂，換入韋拿杜姆，兩分鐘內連入兩粒，不足一小時就令到巴塞的3球優勢消弭殆盡，令到地上最強亂上加亂。

巴塞選擇與利物浦互攻，以為半場過後對手會慢下來，豈料非然。（路透社）

巴塞並非沒機會入一球，但此時氣勢已經是一面倒，到了79分鐘一個角球，更將西甲王者打入深淵。

追回3球耗損利物浦不少體力，但此時更是要靠鬥志入多一球，這時候最笨的做法就是博加時，所以阿歷山大阿諾特見到對手守角球時未有為意，選擇快開給無人看管的奧歷治，這名比利時前鋒輕鬆一腳，將利物浦變成領先一方。

奧歷治去年夏天差一點就走了，現在回看，若過去一周沒有他，利物浦的英超冠軍夢及歐聯希望就已經完了，今個賽季已經完了。雖然上陣時間不多，但這名射手鬥心之強，門前觸覺的銳利，絕對是一個可造之材。

美斯獨力難支，巴塞亦存在「倚賴美斯症」的問題。（路透社）

巴塞被羅馬一役纏繞？

理論上，巴塞今仗只要穩打穩紮，就可以輕鬆晉級。不過他們選擇與利物浦鬥攻，而不是用「鳥籠戰術」困死紅軍。當然，這與華維迪的風格有關，但筆者認為他們卻是受過去的失敗纏繞。

這支加泰隆尼亞雄師上季歐聯8強鬥羅馬，首回合主場大勝4：1，豈料次回合作客意大利卻吞3蛋出局。為免同樣事情發生，他們今仗選擇進取地向前推進。畢竟只要有一個作客入球在手，利物浦便要入5球才可出線。

這種心態沒有錯，筆者亦不認為鳥籠戰術可以踢足全場，但直到華維迪上任前，巴塞一向控球至上，陣中多名主力亦見慣風浪，難道就不能放慢一點，磨蝕利物浦球員的鬥志嗎？

可是說到底巴塞今仗輸波的最大原因，仍是心態問題。換邊後的失球都是防守不集中所致，只要碧基跳頂，韋拿杜姆不會那麼易射入第3球。要不是巴塞可能認為頂多10分鐘，可於加時再搏，就不會出現守角球不集中，讓奧歷治站在門前無人看管，讓阿諾特有機可乘，讓利物浦射入最重要的第4球。

利物浦殺入決賽，可否打破高普決賽魔咒？（路透社）

眾所周知，高普在歐洲賽決賽成績一點也不好，他本人亦承認。連續兩年打入決賽，今次能否奪標仍是未知之數。

筆者與同事、朋友聊起這個「成數問題」，不少人都說熱刺入決賽，紅軍贏面會更高。於我而言，無論是阿積士或熱刺也好，兩隊亦難以應付。阿積士年青力壯，而且天不怕地不怕，無懼對手的心態是他們的最強之矛。熱刺同樣難踢，雖然今季兩次交手，利物浦都贏波而回，但這支倫敦球隊同樣渴望成為歐洲王者，鬥心絕不輸利物浦，而且到時哈利卡尼或已可復出，就算「熟路」亦非穩贏。

利物浦今季最大改變就是鬥心比之前更強，就算面對逆境亦不會「舉白旗」，更會力戰到底。就是因為這種鬥志，讓他們今季可以有機會問鼎英超冠軍，也令他們再次走入歐洲足壇最大舞台──歐聯決賽。