【新界行山路線】新手長途推介！元荃古道輕鬆行　賞小橋流水風光

元荃古道，乃昔日往來元朗十八鄉至荃灣的一條要道，始於大棠，終於柴灣角，翻越大欖腹地及蓮花山一帶之山嶺。古道雖存，卻大部份路段已遭石屎破壞，或建成馬路，只留下田夫仔至大棠一段尚有郊野氣息，而最古典者非南坑排古道一段莫屬，保留了昔日石砌古道的韻味。

路線︰柴灣角 → 下花山 → 田夫仔 → 七渡河（吉慶橋） → 油渣埔

由於元荃古道易行而極具名氣，尤以下花山至石龍拱一段風景怡人，可賞藍巴勒海峽、汀九橋及青馬大橋、大嶼山，遠至香港島景色，惟行者甚多而覺吵雜，其中大部份皆於田夫仔棄古道，轉走清快塘至深井賦歸，是故田夫仔至七渡河一段反倒清幽；及至七渡河（即吉慶橋一帶）因匯多條山徑而又熱鬧起來，此地之遊者亦多抵大棠作歸程，故往南坑排者，亦謂少數。

當中部份路段與越野單車徑重疊，優秀單車手眾，但仍需小心留意粗暴無禮者橫衝直撞。

元荃古道（刹那提供）

荃灣柴灣角廣安醫院起步，一條長長的樓梯急登至引水道，途中有一老榕樹，為此路段添上一個景點。引水道承石龍拱及蓮花山南坡之水流，經地龍引水至大欖涌水塘，是前往石龍坑及蝴蝶坑（深井坑）的一條要道。坐在引水道休息者眾，異常吵雜，惟連串梯級未算辛苦，未有休息，繼續沿涼享旁之山徑繼續上山。

此路段全為石屎路，路邊之泥坡亦遭石屎所封，感覺有如走在坑渠之中。左邊出現一間寮屋，下有梯田數疊，有種身處尼泊爾山區的錯覺。量天尺（Hylocereus undatus）果實瘰瘰，名字是無人不曉的火龍果。

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進入郊野公園界線，是全程最開揚的石龍拱山腰路段，未能擺脫石屎路徑，幸仍不乏以雙腳抗議而踏出清晰泥徑可走。身後的大帽山無雲遮掩，重陽已過，仍未見秋色；污濁灰濛的空氣，已明確表示風向由南轉北，進入秋冬，吹送來自鄰國的浮游粒子。

青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋，從山上下望這個「橋島」青衣，昔日喚作春花落的地方，的確正在沉淪。九龍方向的三重山脈，最前方為金山及走私嶺，中間為畢架山、獅子山及雞胸山，最後為飛鵝山、象山、東山及東洋山，剎是精彩。在石龍拱下的涼亭休息者眾多，有意一登者卻少之又少。

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別過石龍拱，攀過蓮花山南脊的一彎山嘴，使是連續下降的石屎梯級。抵達大欖林道，有橋橫過蓮花石澗之上源，今日仍流水淙淙，有行山隊於此開爐大休。

林道上有兩輛紅色小巴，都是租來作拜山之用。良久即離開林道，跨過蓮花石澗上源，踏過田清橋，來到田夫仔露營場。眾人多在此處南走清快塘，隨即抵達深井結束行程；我們則續走古道，向七渡水前進。

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古道加方仍一深谷，為大欖腹地最大凹陷處，此地便是蓮花石澗深藏之地。水聲隆隆，是日炎熱非常，讓人心靈上稍覺清涼。其中一段有細竹相佐，綠意盎然。臨近七渡河，元荃古道與圓墩郊遊徑相交，兩者皆可抵大欖自然教育徑（馬路），時間與距離相約。

接上馬路，右轉至大欖林道交匯處，此地匯集多條山徑，包括元荃古道、大欖自然教育徑、麥理浩徑第十段，以及大欖涌郊遊徑。至七渡水，即吉慶橋所在地，涼亭處有大片草地，為眾多郊遊者、越野單車手休息之地，連同拜山者亦在此用餐。

吉慶橋乃七渡河其中一條橋，昔日此地多澗，建七橋方便橫越，估有七渡之稱；水位甚高，幾乎觸及橋底。釣魚者亦眾，橋的另一端亦被佔據。

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是日行程本為自己設計，下半場急登九逕山而止於藍地，但內子同行，體能不繼，於是改變行程，續走元荃古道，順道輕鬆回家。此段古道保留較原始面貌，留有石砂梯級而非石屎，亦同為大棠自然教育徑一部份。

至山坳處，有一廟，昔日入山多危險，故村民建廟祈求出入平安。廟後可沿古道抵大棠山道乘巴士回元朗市中心，或接走南坑排古道抵十八鄉南坑排，亦可棄徑東接環迴馬路（已封鎖及廢棄，只可行山，不能行車），為大樹下西路一部份，即可抵油渣埔。輕鬆半日遊，連同休息，不過五個鐘頭半。

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