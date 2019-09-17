【港超聯】10月1日臨近兩場港超改期　理文：申請基於安全考慮

香港足總今日（17日）公布，將原定於10月1日前後舉行的兩場港超聯賽事改期。其中一場賽事的主隊理文表示，申請是基於安全考慮；而另一場賽事的主隊富力R&F則稱，因國慶臨近，大型活動包括中超都要暫緩。

香港足總今日宣布，因應相關球會要求，有兩場港超第3輪賽事改期，分別為9月28日富力R&F主場迎戰愉園，及10月1日理文在深水埗運動場對傑志的賽事，兩場賽事均在10月1日臨近時或當日進行；而補賽詳情方面，足總稱將會在落實後公布。



理文會方則表示，對傑志一戰申請改期是「基於安全考慮」；富力R&F解釋是國慶臨近：「因為國慶70週年，普天同慶，其他大型活動就先暫緩了，包括中超聯賽亦是」。

富力今季首戰於燕子崗鬥東方龍獅，場地積水問題惡劣。（圖片來源：香港足總）

翻查過去兩季港超聯資料，富力去年在9月29日主場鬥香港飛馬，賽事如期舉行；而原定2017年9月30日於燕子崗進行的富力對傑志，當時則因場地未符要求而延期。富力R&F早前因主場燕子崗體育場未符合港超聯主場要求，遲遲未落實主場，足總最終稱富力修整場地後已合符要求，批准續用燕子崗作主場，惟首場賽事便因遇上暴雨，場地積水需延遲半小時開賽，比賽期間場地質素亦欠佳。