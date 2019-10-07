【英超】曼聯創30年來最差開季　蘇帥信下仗可贏紅軍　魔迷潑冷水

英超曼聯又輸一場！「紅魔鬼」本港時間今晨作客紐卡素，被對方年僅19歲、首次上陣的青年軍球員馬菲朗達夫（Matthew Longstaff）禁區外轟入全場唯一入球而敗走。曼聯落敗後，8戰2勝3和3負僅得9分，聯賽榜跌至第12位，亦是自1989/90球季開季8戰得8分後的最差開季紀錄，是球會於英超史上首次。

曼聯現時距離護級區域只差2分，若下仗不敵利物浦，排名勢將下滑。不過領隊蘇斯克查仍然樂觀，表示未來兩周國際賽期，正好給予球隊喘息空間，球隊回歸後面對死敵利物浦會是個翻身機會。

蘇斯克查賽後表示：「下場回到主場對利物浦，對球隊而言會是完美一戰。國際賽檔期正好給球員清新空氣休息一下，我們會趁機檢討過去8仗出了什麼錯誤。」雖然曼聯下仗會在主場迎戰利物浦，不過蘇帥當前急務之一，是提升曼聯作客成績。紅魔自今年3月作客擊敗巴黎聖日耳門後，近11場作客僅得4和7負，同樣是30年來最差作客戰績。

蘇斯克查自信下仗可以擊敗利物浦，讓曼聯重回正軌。（Getty Images）

馬菲朗達夫（左）首次上陣即射入全場唯一入球氣走曼聯，興奮之餘更錫錫會徵慶祝。（Getty Images）

不過，心水清的曼聯球迷卻不是這麼樂觀，有球迷在Twitter表示：「如果我們輸給利物浦的話，我們10月底便會在降班區了。」文末更留下了#OleOut （蘇斯克查離開）這個Hashtag。另一名球迷更直接用歷史來回應#OleOut：「摩連奴就是敗給利物浦後被炒的。老友，正在發生中。」

隨後的回應同樣是向蘇斯克查潑冷水，指球會應維持輸給紅軍後炒領隊的傳統；有人更預言利物浦會以4：0打敗曼聯，為大家帶來一位新領隊。

拉舒福特全場表現乏善可陳。（Getty Images）

不過蘇斯克查多年好兄弟、曼聯名宿傑斯仍然信相「蘇sir」，指要給他時間，只要能讓他再簽4至5名球員，曼聯應可重返爭標行列。不過，傑斯亦指出，不能保證何年何月才會令曼聯重回頂峰，他表示：「我與蘇斯克查有談論過我們現在所走的方向，世事總有挫折，假如你只肯在晴天出行，你永遠不會到達目的地。」

紐卡素派出朗達夫兄弟、哥哥桑恩（左）和弟弟馬菲一同正選上陣，以奇兵姿態殺退曼聯。（Getty Images）

至於今仗帶領紐卡素倒戈擊敗紅魔的布魯士，本身自出任領隊以來，22次面對曼聯從未贏過，今場終於開齋。他孤注一擲，派出新人兄弟班、21歲的桑恩朗達夫（Sean Longstaff）和19歲的馬菲朗達夫（Matthew Longstaff）一同鎮守中場。其中弟弟馬菲是第一次為紐卡素一隊上陣，更在72分鐘，於禁區外截得來球，右腳抽射貼地轟入迪基亞的右下角。

本來雙方開賽時節奏頗慢，紐卡素辛特麥斯明有數次射門無功而還；曼聯進攻亦缺乏板斧，拉舒福特明顯欠缺足夠支援。馬菲朗達夫在上半場28分鐘離門25碼一記遠射中楣，為紅魔防線敲響警號，最終紐卡素亦憑他一戰定江山勝出賽事。

賽後，網站WhoScored.com給予馬菲朗達夫8分，是全場最佳的評分；哥哥桑恩亦獲7.7分。朗達夫兄弟英超同時上陣亦為球壇昨日佳話，原來二人父親亦是運動員，更是英國冰曲國家隊成員，代表國家超過100次，二人的表叔則是前英格蘭國腳阿倫湯臣。桑恩朗達夫今夏曾經與曼聯扯上關係，一度被指是紅魔收購目標，不過紐卡素開出天價轉會費令曼聯卻步。

紐卡素1：0曼聯精彩圖輯（按圖放大）