【游泳】孫楊涉拒提供藥檢樣本　堅稱藥檢人員無有效授權文件

中國首位奧運金牌男泳手孫楊，被指去年9月拒絕接受世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢，更疑損毀血液樣本瓶。國際體育仲裁法庭（CAS）今天於瑞士舉行聆訊。 孫楊作證指事發時，藥檢人員未能提供有效的授權文件，證明自己有權提取樣本，又指人員沒有明示不提供正確樣本的後果。他更反問仲裁委員會，如果遇上自稱執法人員，卻無證明文件，會怎麼辦。

孫楊在律師陪同下出席聆訊，由於他不懂英文，作證時需要翻譯協助。聆訊開始，孫楊簡介事發前一段時間的狀况。他指2018年9月前的3個月，他正在訓練200、400、800米自由泳，心臟出了狀况，由醫生處方藥物，藥物卻帶有違禁物。

孫楊文裝一度，出席國際體育仲裁法庭聆訊。（路透社）

2018年9月，WADA委託國際藥檢管理機構（IDTM），前往孫楊家中突擊藥檢。他指認得藥檢人員，稱過去曾與這些人有衝突。而藥檢人員未能出現授權文件，以證明有權代表藥檢機構取樣，令他抗拒。而且，藥檢人員未有解釋，如果不能提供正確的樣本，會有何效果。

孫楊（右）與其代表律師。（路透社）

WADA一方詢問孫楊，過去已經歷約200次藥檢，會否不清楚後果，孫楊反問：「如果有人半夜來到你家，自稱警察，卻無帶備文件證明自己身份，你會怎麼做？」孫楊指過去與藥檢人員，彼此保持合作態度，唯獨那一晚的藥檢人員跟過往不同。IDTM藥檢人員提供的文件，並無標示姓名。儘管對授權有所質疑，他亦按檢測人員要求，提供血液樣本，但未有提及尿液樣本。

孫楊事前稱：「每一次勝利，我都做好準備。」（路透社）

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WADA一方的證人則指，藥檢人員的授權文件並非必須註明運動員資料及藥檢人員名字，而IDTM人員只須出示國際泳聯的總體授權書即可。故此，事件中藥檢人員向孫楊出示的授權文件，已屬有效。

孫楊不懂英文，在聆訊中以中文作證，並由傳譯員協助，但傳譯員不時誤譯。（美聯社）

根據聆訊資料，孫楊指藥檢人員之中，有人暗中攝錄藥檢過程及拍照。其中一名藥檢人員的證詞指，孫楊拒絕提供尿液樣本後，發現孫楊的保鑣用鎚打爛血液樣本瓶，孫楊則用手機閃光燈，從旁照明。聆訊完結後，將擇日宣判結果，若指控成立，孫楊面臨停賽兩至八年。

孫楊本年世界賽400米自由泳摘金，澳洲的銀牌得主賀頓（左）拒絕與他同台，被孫楊指摘他「不尊重中國」。（美聯社

200米自由泳亦出現同樣情况，英國的銅牌得主史葛（左）拒絕握手，孫楊以英文說：「你是失敗者，我是贏家。」

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