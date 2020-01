【跑步】研究指跑馬拉松可更長壽　愈唔Fit愈有幫助心血管年輕4歲

新的一年,為跑手們送上喜訊一宗:一項最新研究發現,長跑和馬拉松訓練可大為改善心臟血管狀態,而且只要符合特定條件,可令心血管年輕達4年之多!

英國倫敦醫學院(Barts and University College London)研究員,向預備參加倫敦馬拉松的138個跑步初哥進行測試。各人經過六個月長跑訓練,心臟血管部分重拾年輕時的彈性,理論上可減低心臟病發和中風的風險,而且血壓下降至有如吃下處方藥物水平,最令人鼓舞的是,那一批最不健美的研究對象,得到的幫助最大。

有關研究由英國心臟基金贊助,並在心臟科醫學期刊《Journal of the American College of Cardiology》刊登。研究員利用超聲波和磁力共振(MRI),計算研究對象在進行6個月馬拉松訓練前後心臟主動脈的「生理年齡」,研究結果發現,進行長跑訓練後研究對象的心臟主動脈「變得年輕」達4年之多。

馬拉松在全球各地愈來愈流行,最新研究發現長跑訓練有助心臟健康。(Getty Images)

馬拉松比賽的嘉年華會式歡樂氣氛,成為不少跑友喜歡參加一大的理由。(Getty Images)

他們跑得多快?

以全馬路程(42.195公里/26.2里)計算,138名被研究對象在介乎4.5至5.5小時完成。

危險嗎?

以往的確曾有例子,一些本身有癥兆但未被驗出心臟問題的跑手,嘗試挑戰全馬時死亡,但非常罕見。首席研究員Charlotte Manisty博士稱,「本身患有心臟病或其他疾病人士,應先徵求醫生意見,但對大部分人來說,練長跑的好處遠大於任何風險。」

長跑訓練不能一步登天,必須循序漸進。(Getty Images)

如何訓練最好?

不要急着立即求成,一切慢慢開展。在預備跑馬拉松之前幾個月,每次訓練先做一連串熱身運動,到身體漸漸適應下來,才一步步增加跑動距離。

每次跑步訓練之間,留有「休息日」,讓肌肉和關節有時間恢復和強化。如遇上任何健康問題,務必先請教醫生。

英國國家隊教練Tom Craggs坦言,為首次參加馬拉松而去訓練難免令人感到恐懼,「但只要有耐性和計劃,那絕對是一個可以達成的目標」。他鼓勵說,「如果你尚未開始跑步,可以先嘗試以參加5公里賽為目標。我自己也在2012年參加了,至今已跑過13次馬拉松。」他的貼士是:「記着必須給自己足夠時間,去建立持久力。如果你是初學者,嘗試耐心地以跑步和步行交替練習打好基礎。」

跟朋友一起訓練,樂趣更多,動力也更大。(Getty Images)

如何建構訓練?

英國國家隊教練Tom Craggs建議,初學者計劃一個16個星期長的訓練,而每星期一次的「長課」,目的是要為雙腳累積跑步里數,不要介意速度,只需按照計劃時間完成。他認為先不要為「長課」擔憂,「你的身體喜歡規律和一致,所以每星期小跑4至5次,勝過兩次長課。」

跟朋友結伴一起跑

無論是參加跑會或跟朋友一起,與跑友結伴練習對增強自信和提高動力均大有好處。他提醒,不要誤以為跑得快才可參加跑會,亦有大量專為初學者而設的長跑訓練計劃。

練幾多先可以保持健康?

成年人在每個星期,最少應該進行150分鐘中等強度訓練,例如:急步行、網球雙打或踩單車,或75分鐘高強度訓練,例如:跑步或踢足球。

除此之外,同時亦應每周最少進行兩次諸如掌上壓、仰臥起坐、舉重等強化運動,好好鍛煉肌肉。

Charlotte Manisty博士說,「適量運動減低患上心臟病和中風的風險,同時可減低過早死亡的機會。正如前人所講:『如果做運動是一顆藥丸,那一定是顆神奇聖藥。』」