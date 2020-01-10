【屯門行山路線】行藍地、洪水坑水塘尋幽探秘　躺大班椅石賞美景

新一年以至新年代伊始，儘量走趟以前從未走過的路，為行程帶來創新感。是日就到甚少踏足的屯門一帶山嶺，全走屯門徑之餘，也嘗試尋找由藍地水塘至洪水坑水塘和從公庵山下洪水橋的山徑，每段路況和難度各異，但共通點是遠足界尋幽探秘的熱門地。

屯門徑打卡點——彩虹欄杆（北潭坳blog授權使用）

日期：2020年1月1日（三、元旦假期） 路線：屯門市廣場—井頭上村—屯門徑（經彩虹橋、若夢園）—藍地水塘—洪水坑水塘—神鵰脊（神鵰石、大班椅石等石景）—公庵山—水庫路—洪水橋 天氣：雲

在屯門市廣場附近起步，橫過青山公路就是往屯門徑的上山入口，亦是全長一百公里的麥理浩徑終點。穿越標示尚算充足的井頭上村，看到漁護署的告示板，代表進入屯門徑，另一邊為漫長的麥理浩徑。

屯門徑其實是相當人工化的山徑（更像國內旅遊區的登山步道），較元荃古道有過之而無不及，難度亦因此減低，所以吸引不少晨運者、遠足新手及合家歡人士前往，很多人趁新一年「行大運」，路上熱鬧非常。

沿途部分位置位近崖邊，所以設有欄杆防止遊人墮下，然而民政署把安全和藝術互相揉合，以七道欄杆為一組，畫上彩虹七色，內外欄杆之間相差兩種顏色，同時前面已是大片屯門新市鎮和青山一帶山脊，固然是屯門徑地標之一。

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屯門徑初段屬山腰，過了名字浪漫的「若夢園」晨運園地後緩登至海拔約二百五十米的山崗，路上繼續可見屯門北一帶景色，然後就沿樓梯和馬路下達藍地灌溉水塘。灌溉水塘本來純粹用作灌溉附近農田，所以集中在平原廣闊的屯門、元朗和北區，面積亦明顯較食水水塘為小。

洪水坑水塘亦屬灌溉水塘，離藍地水塘只有約八百米，兩地隔個山脊和石礦場。兩水塘之間其實有馬路連接，當然為使行程的挑戰性高一點，試由藍地水塘直接經石礦場附近往洪水坑水塘，地圖上顯示有道幾乎呈直線的山徑。走至山脊，原來地圖顯示的山徑其實要深入礦場範圍，原本的路標就沒有了。

與此同時洪水坑水塘西南面亦有一座深谷，結果沿路標一走就不斷上山，上了超過三百米高度才由另一山脊下洪水坑水塘，剛好在該深谷背後的山脊繞個大圈，本來不到一公里直線距離，最好走了近四公里，慶幸的是大部分位置路況明顯，除下山時密林較多和其中一處要下斜壁。

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時候開始不早，快速穿過洪水坑水塘後沿「神鵰脊」登公庵山附近，「神鵰石」、「大班椅石」等多片奇石在「神鵰脊」旁邊。

神鵰脊可能是對遠足隊最有吸引力的山徑之一，路上掛滿各式各樣路標，路標每隔幾步就有一支，但每次到來神鵰脊都空無一人，可能時間不對，因為遠足隊的活動時間通常在下午前。

「神鵰石」位處石林最高處，海拔近三百米，至於「大波板」和「大班椅石」等在略低位置。「大班椅石」也被稱作「天下第一椅石」、「大王椅石」，岩石形似大班椅，可讓人半躺著，享受當辦公室高層的體驗，但當然與真實的大班椅差得遠，至少沒有軟墊，夏天烈日曝曬下也不能坐。「大波板」是斜度均等高的斜壁，但遊人可繞旁邊而過。

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在微涼的「大班椅石」半躺着，一休息就半小時，之後踏上公庵山山脊，此時海拔約三百五十米。沿山脊朝北前進，地上浮沙碎石越來越多，同時亦開始有不少越野電單車出沒痕跡，之後就到山脊最北面山崗的測量柱，海拔297米，那裡大半個元朗區風光都能看到，除圓頭山背後的白泥和雞公嶺背後的牛潭尾。十分鐘後，朝西北面的明顯山脊下洪水橋，山脊浮沙碎石非常多，需加倍小心，後段亂石滿佈，如果越野車在如此路面馳騁，肯定「震過貓王」，極度刺激。

沿地圖顯示的支路處左轉，在明顯樓梯下行，穿過丹桂村海水配水庫後到達水庫路。近配水庫的馬路其實充滿荒涼感覺，不過隨高度下降，感覺逐漸回到人間，最後接丹桂村路返回有如小市鎮般的洪水橋，結束元旦日的藍地水塘與神鵰石一帶山徑探路之旅。

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