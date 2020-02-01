【澳網】美國新星夢想成真　堅寧後來居上首奪大滿貫

美國21歲新星堅寧（Sofia Kenin）一擊即中，首次打入大滿貫決賽即奪標。她在澳網女單決賽面對西班牙非種子球手、兩項大滿貫得主梅古露莎 （Garbine Muguruza），先失一盤下反勝2：1。

大滿貫經驗較豐富的梅古露莎，憑着較佳的第一發球得分率在第一盤佔優。雖然發球雙錯誤及無壓力失誤較多，但其打法進攻，多番在上網取分。堅寧在賽事第2個發球局便遭破發，雖然在落後2:4之際連救4個破發點而保發，並在接下來一局打破梅古露莎的發球局而追成4：4，但隨即被梅古露莎再次破發，氣得堅寧「掟拍」泄憤。梅古露莎結果以6：4先取一盤。

手執兩項大滿貫冠軍，梅古露莎今回以非種子球手身分打入決賽。（Getty Images）

堅寧在首盤經常為自己表現感到憤怒，以球拍泄憤。（Getty Images）

堅寧在第二盤表現改善，未懼梅古露莎回球落點較深，多拍爭持的拉鋸球亦不落下風。堅寧在第二盤早段不僅保發，更打破梅古露莎發球局而領先4：1。21歲的堅寧愈戰愈勇，回球愈來愈有質素，結果再度破發，以6：2取回一盤。

梅古露莎被追平盤數後，休息時接受治理。（Getty Images）

堅寧漸入佳境，愈打愈有信心。（Getty Images）

梅古露莎在第二盤完結後曾接受治理，隨後繼續比賽。梅古露莎未如早段進取，減少上網，與堅寧在底線抽擊鬥法。來到第5局，成為勝負關鍵。卡娜在發球局面對三個破發點，利用強勁而落點刁鑽的擊球不斷追擊梅古露莎，全數救回，進入刁時並保住發球局。梅古露莎在接下來的發球局，兩分優勢卻未能把握，被堅寧追至刁時，更遭破發。賽事最後一局，梅古露莎發球不穩定的問題表露無遺，發出兩個Ace球得分後，接連兩次發球雙錯誤失分。堅寧在刁時領先，梅古露莎再次發球雙錯誤，全場8次發球雙錯誤，如同為堅寧送上首個大滿貫冠軍。

堅寧奪得澳網冠軍，此前大滿貫最佳成績僅為第4圈。（Getty Images）

梅古露莎（右）往往在關鍵時刻「送分」，斷送機會。（Getty Images）

堅寧出生於俄羅斯莫斯科，但未夠一歲而舉家遷至美國，21歲的她是2008年舒拉寶娃之後，最年輕澳網冠軍。她目睹梅古露莎雙錯誤，讓她捧走冠軍，興奮得跌下球拍，捧起獎盃前表示「夢想成真，這是我人生最好的兩星期」。

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