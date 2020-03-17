【東京奧運．拳擊】曹星如衝奧再遇阻滯　疫情肆虐暫停世界遺材賽

曹星如（Rex）在約旦出戰東京奧運拳擊資格賽，可惜未能帶着入場劵回港。 Rex原定在5月出戰世界遺材賽，把握最後機會力爭奧運資格，但受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，國際奧委會叫停所有資格賽，使Rex的「衝奧夢」再度受阻滯。

曹星如早前代表香港赴約旦出戰東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽，Rex首戰先在16強獲勝，繼而8強不敵來自烏茲別克的世界冠軍拳手米薩夏利諾夫（Mirazizbek Mirzakhalilov）。及後在負方賽惜敗予伊朗的斯巴殊，未能成功取得奧運入場劵。

Rex尚餘衝擊奧運的最後一個機會。他原定今年5月轉戰世界遺材賽，與世界各地的選手爭奪餘下的東京奧運席位。

曹星如原定5月出戰世界遺材賽，但因疫情關係被叫停。（葉詩敏攝）

曹星如的衝奧之旅（按圖放大）

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然而近日的新冠肺炎疫情在世界各地肆虐，打亂不少體育賽事的安排，而拳擊資格賽亦因而受影響。國際奧委會在官方網站宣布，因疫情關係，東京奧運拳擊歐洲區、美洲區資格賽及世界遺材賽決定暫停，表示以運動員、裁判及所有持份者的健康放在首位，所以只好叫停資格賽。

國際奧委會在聲明中同時提及因疫情漸趨嚴重，不少國家亦有入境限制，使不少運動員受影響，他們希望在5月至6月期間分配所有奧運資格，一旦有最新消息將向大眾公布。

曹星如不敵應屆世界冠軍米薩夏利諾夫後，轉戰負方賽可惜仍未竟全功。（Olympic Channel）

港隊已奪的東京奧運資格（按圖放大）