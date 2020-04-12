【大嶼山行山路線】尋香港西南極分流炮台　長程靚景路線行到大澳

分流位於大嶼山的西南部，為香港最西南的地方，擁有泥黃色的珠江水與東部海水的交匯景色而聞名，當中的分流炮台更被列為法定古績。原來呀喵行山多年，還未去過分流，就周三（2018年3月14日）出發吧！東涌集合。 （編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上有雨，與隊友在富東邨早餐，8時50分在東涌11號巴士總站集合搭9時5分開出班次到沙咀站，出席11 人，9時40分到達石壁水塘過霸沙咀站下車。在鳯凰徑的入口拍張照，再沿引水道慢行等待光哥與錦雄哥，他們要搭遲一班車。

引水道路段頗沉悶，走一段路到岔口左下去大浪灣村，繼續沿路前行，光哥及雄哥已趕上來，人齊了，繼續往前走。

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約45分鐘到達岔口，開始離開引水道轉入山徑。沿山徑繼續前行，到達岔口，有指示牌往下到分流炮台，大家繼續下行經分流東灣的「分流郊遊徑」，中午12時到達，踏上分流炮台，在炮台小休片刻，讓隊友們拍拍照再繼續行程。

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沿山路經石筍下分流西灣至分流村，在祠堂門前大休。大休完畢已是兩時多，要走最後一段路程經煎魚灣、二澳至大澳水鄉，4時半到達全程走了18公里，行了6個多小時，部分隊友先走，剩下6人到威尼斯酒家吃飯，飽餐後搭11號巴士回東涌再轉回家。

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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