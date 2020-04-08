【英超】與曼聯名宿傑斯並肩作戰最多11人　C朗拿度無緣上榜

曼聯官網昨日發布一篇文章，講到與名宿傑斯並肩作戰次數最多的球員，史高斯及加利尼維利兩位92班師兄弟位居頭兩名。該文章還根據數據，列出一套與傑斯上陣最多的11人，大部分是1999年三冠王的功臣，c朗拿度及尼曼查維迪無緣上榜。

傑斯由1991至2014年效力曼聯一隊，上陣963次，是球會史上上陣次數最多的球員。按數據，與傑斯並肩作戰次數最多的球員是史高斯，他們一起在中場披甲479次。在年輕時，兩人皆為曼聯衝擊對手防線的主力，傑斯以速度突破，史高斯則後上攻門，到職業生涯末期，他們同樣轉型，在中場做更多控制的工作。

傑斯與朗尼合作多年，朗尼當然入圍這套11人名單。（Getty Images）

在史高斯之後，排第2位的是加利尼維利，這名前曼聯右閘與傑斯一起上陣436次；至於第3位是另一名曼聯前隊長，防中堅尼與傑斯並肩作戰371場。該曼聯官網文章還以此數據，排出一套與傑斯並肩上陣最多的11人陣容，c朗拿度、尼曼查維迪無緣入選，在前鋒及中堅方面，都有意外之人上榜。

與傑斯並肩作戰次數最多的球員，是92班的兄弟史高斯。（Getty Images）

與傑斯同場合作最多11人陣容：

+ 8 + 7 + 6

與傑斯上陣最多的11人入面，有8人是1999年三冠王的功臣，其中蘇斯克查雖說是後備殺手，但效力時間長，與傑斯拍檔245場，力壓206場的高爾及205場的c朗拿度，入選這個陣容。

另一個較令人意外的人選是施維斯達，這名法國守將跟傑斯合作277場，剛以兩場之差力壓275場的奧沙，至於維迪就只跟傑斯189次同場作戰。

雖然傑斯及C朗同場合作超過200場，但C朗未能躋身這套陣容。（Getty Images）

此外，傑斯最近在訪問透露，當年接替莫耶斯擔任曼聯暫代領隊的感受，他說：「其實工作幾簡單，因為我只是執教4場比賽，而且我有班好友加入教練團隊。講到最困難的工作，那時我是球員兼領隊，我不得不將某些隊友排除出正選陣容之外，當中有些隊友跟我長期合作，這是令我最難做。」

在莫耶斯被炒後，傑斯曾任曼聯的暫代主帥。（Getty Images）

傑斯退役後轉做教練，曾任雲高爾的助手。（Getty Images）

懷緬曼聯1999年三冠王功臣，你記得幾多個？